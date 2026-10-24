Trump njofton programin 275 milionë dollarësh për infermierët në shtëpitë e të moshuarve
Presidenti Donald Trump njoftoi të premten, gjatë një tubimi në Fort Myers të Floridës, një program prej 275 milionë dollarësh për rekrutimin dhe mbajtjen e infermierëve në shtëpitë e të moshuarve, duke e quajtur atë "një lajm i rëndësishëm për të moshuarit amerikanë".
Presidenti Donald Trump njoftoi të premten, gjatë një tubimi në Fort Myers të Floridës, një program prej 275 milionë dollarësh për rekrutimin dhe mbajtjen e infermierëve në shtëpitë e të moshuarve, duke e quajtur atë “një lajm i rëndësishëm për të moshuarit amerikanë”.
Programi “Nurses for Nursing Homes” pritet të mbështesë më shumë se 4,000 infermierë në mbarë vendin, siç njofton Fox Business, duke iu referuar njoftimit zyrtar të Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore (HHS) dhe të Qendrave për Medicare dhe Medicaid (CMS). “Sot kam një lajm të rëndësishëm për të moshuarit amerikanë. Jam i kënaqur të njoftoj se administrata Trump po investon për infermierët dhe institucionet e kujdesit për të moshuarit në mbarë Amerikën, përfshirë edhe shtetin e madh të Floridës. Ju duhen”, tha Trump gjatë tubimit.
Sipas njoftimit, pjesëmarrësit që plotësojnë kushtet mund të përfitojnë deri në 40,000 dollarë shlyerje të kredisë studentore dhe/ose një pagesë prej 10,000 dollarësh, në këmbim të një angazhimi trevjeçar për të punuar mesatarisht të paktën 30 orë në javë në një shtëpi të moshuarish që kualifikohet. CMS ka vënë në dispozicion 100 milionë dollarë, ndërsa shtetet kanë angazhuar të paktën 175 milionë dollarë të tjera; programi financohet nga gjobat civile që CMS dhe shtetet mbledhin nga shtëpitë e të moshuarve.
Programi do të përqendrohet te zonat rurale dhe te komunitetet me mungesën më të madhe të fuqisë punëtore. Sipas CMS-së, marrin pjesë të 50 shtetet dhe Distrikti i Kolumbias, dhe të gjitha shtëpitë rurale të të moshuarve janë të kualifikuara, bashkë me institucione të tjera në zona me nevoja më të mëdha. “Kjo nismë do të rekrutojë dhe mbajë mijëra infermierë, do të zgjerojë kujdesin në komunitetet rurale dhe me nevoja të larta dhe do të krijojë rrugë të reja drejt karrierave në kujdesin afatgjatë”, tha sekretari i HHS-së, Robert F. Kennedy Jr.
Administratori i CMS-së, dr. Mehmet Oz, tha se shlyerja e kredisë studentore nuk u jep infermierëve dhe studentëve të infermierisë vetëm lehtësim financiar për të ardhmen, por mbështet edhe familjet që duan që të dashurit e tyre të marrin kujdes cilësor. Aplikantët duhet të kenë licencë aktive infermieri dhe të punojnë në një institucion afatgjatë të certifikuar nga Medicare ose Medicaid; studentët mund të fillojnë aplikimin para diplomimit. Aplikimet hapen më 26 tetor në NursesforNursingHomes.cms.gov. Nisma vjen ndërsa shtëpitë e të moshuarve përballen me vështirësi të vazhdueshme personeli, veçanërisht në zonat rurale.
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