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Amerika

Musk e rrit shpenzimin për mesmandatin në mbi 442 milionë dollarë, me 76,8 milionë të tjerë në super PAC-un e tij

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Elon Musk në mbledhjen e parë të kabinetit të mandatit të dytë të Presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, shkurt 2025. Foto: Shtëpia e Bardhë / domain publik, Wikimedia Commons

Elon Musk ka shpenzuar më shumë se 442 milionë dollarë për zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2026, përfshirë 76,8 milionë dollarë të derdhur këtë muaj në komitetin e tij të veprimit politik (super PAC), ndërsa miliarderi shton mbështetjen për kandidatët republikanë në prag të zgjedhjeve të nëntorit, siç njofton Associated Press, që citon dokumentet e financimit të fushatës të raportuara nga The Hill. Drejtori ekzekutiv i Tesla-s dhe SpaceX i dha fondet më të fundit America PAC-ut gjatë një jave të vetme në tetor, sipas dokumenteve të dorëzuara për financimin e fushatës.

Shpenzimi i ri vjen mbi rreth 366 milionë dollarët që Musk kishte angazhuar tashmë për zgjedhjet e këtij viti, përfshirë 276 milionë dollarë të dhënë super PAC-ut të tij dhe organizatave republikane vetëm në tremujorin korrik–shtator. Mbështetja më e madhe financiare ka shkuar për prokurorin e përgjithshëm të Teksasit, Ken Paxton, kandidati republikan në garën e ngushtë për Senat kundër demokratit James Talarico: në shtator Musk i dha 158 milionë dollarë Fondit të Lidershipit të Senatit, në dy këste që të nesërmen u transferuan te një super PAC teksan që mbështet Paxton-in, dhe 10 milionë dollarë të tjerë për Lone Star Liberty PAC, një organizatë tjetër që mbështet Paxton-in.

Musk i ka shpërndarë kontributet edhe te organizata të tjera republikane: 20 milionë dollarë për një super PAC të republikanëve të Dhomës së Përfaqësuesve, 10 milionë dollarë për Shoqatën e Guvernatorëve Republikanë dhe 2 milionë dollarë për Shoqatën e Prokurorëve të Përgjithshëm Republikanë. Shpenzimi ka tërhequr kritika nga Talarico, i cili e akuzoi Musk-un se po përpiqet të blejë ndikim politik. “Ka diçka thellësisht të gabuar me një sistem politik që i lejon një trilioneri të blejë senatorin e tij personal amerikan”, shkroi Talarico të mërkurën në X, platformën e medias sociale në pronësi të Musk-ut.

Totali prej 442 milionë dollarësh e kalon tashmë shifrën prej rreth 290 milionë dollarësh që Musk shpenzoi në zgjedhjet e vitit 2024 në mbështetje të Presidentit Donald Trump dhe kandidatëve republikanë. Pas fitores së Trump-it, Musk u bë anëtar i njohur i administratës, duke udhëhequr Departamentin e Efikasitetit Qeveritar, por u largua në fund të majit 2025 dhe marrëdhënia e tij me Trump-in u përkeqësua në një përplasje të hapur publike. Muajt e fundit, të dy duket se i kanë riparuar marrëdhëniet: Musk iu bashkua Trump-it në një vizitë shtetërore në Kinë dhe u ul në tryezën e tij në darkën shtetërore për Presidentin kinez Xi Jinping muajin e kaluar, ndërsa në fillim të këtij muaji Trump i dha Medaljen Kombëtare të Shkencës.

Sipas listës së miliarderëve në kohë reale të Forbes, pasuria e Musk-ut ishte rreth 909,8 miliardë dollarë në mëngjesin e së premtes; ai u bë për pak kohë trilioneri i parë në botë këtë vit, pasi SpaceX doli në bursë me ofertën publike fillestare më të madhe të regjistruar ndonjëherë. Me ditën e zgjedhjeve më 3 nëntor që po afrohet, përfshirja financiare e Musk-ut është bërë faktor kryesor në përpjekjet e republikanëve për mbledhje fondesh, ndërsa partia kërkon të ruajë kontrollin e Kongresit.

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