Trump mbështet Darin LaHood dhe republikanët e tjerë të Illinois-it për zgjedhjet e mesmandatit
Presidenti Donald Trump ka mbështetur tani katër republikanë të Illinois-it që garojnë në zgjedhjet e mesmandatit të muajit të ardhshëm, siç njofton Journal Star. Trump mbështeti zyrtarisht Darin LaHood në distriktin e 16-të të Kongresit, së bashku me Mike Bost në distriktin e 12-të dhe Mary Miller në distriktin e 15-të; Darren Bailey, që garon për guvernator të Illinois-it, e kishte marrë mbështetjen e Trump-it muajin e kaluar dhe u përfshi në postimin në platformën Truth Social.
LaHood tha në një postim në Facebook se ishte “mirënjohës” për mbështetjen, duke shtuar se votuesit kanë mundësinë të ndryshojnë drejtimin e shtetit duke zgjedhur republikanë në të gjitha nivelet. “Kam qenë krenar që kam punuar përkrah Presidentit, administratës së tij dhe kolegëve të mi për të kthyer vendet e punës në prodhim në Amerikë, për të ulur taksat për familjet punëtore dhe për të siguruar kufijtë tanë”, tha LaHood. “Kemi mundësinë të ndryshojmë drejtimin e këtij shteti dhe të mbrojmë Ëndrrën Amerikane duke zgjedhur republikanë në të gjitha nivelet e fletëvotimit, që do të luftojnë për familjet, komunitetet dhe vendin tonë.”
LaHood ndodhet në një pozitë të fortë për rizgjedhje në distriktin e 16-të, me prirje të forta republikane, që shtrihet nga zonat e Peoria-s dhe Bloomington-Normal deri në kufijtë veriorë e perëndimorë të shtetit me Wisconsin-in dhe Iowa-n. Cook Political Report, Sabato’s Crystal Ball dhe Inside Elections e vlerësojnë vendin e tij si të sigurt; pasi garoi pa kundërshtar në vitin 2024, kundërshtari i tij demokrat është Paul Nolley, drejtues i një organizate jofitimprurëse nga zona e Rockford-it.
Trump nuk mbështeti publikisht Don Tracy-n, ish-kryetarin e republikanëve të shtetit që garon për Senatin amerikan, as ish-këshilltarin e Çikagos Bob Fioretti për prokuror të përgjithshëm kundër demokratit Kwame Raoul, Diane Harris për sekretare shteti kundër Alexi Giannoulias, Bryan Drew për kontrollor kundër deputetes Margaret Croke, apo Max Solomon për thesar kundër Mike Frerichs; ai nuk mbështeti as kandidatë të tjerë për Kongres përveç tre deputetëve aktualë republikanë.
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