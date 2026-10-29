Nanaimo bars kanadeze — ëmbëlsira me tre shtresa me çokollatë dhe krem vaniljeje, pa pjekje
Ëmbëlsira e famshme e qytetit Nanaimo në Kanada, me bazë kakao-kokosi, shtresë kremoze vaniljeje dhe mbulesë çokollate — gati pa furrë, vetëm me ftohje në frigorifer.
Nanaimo bars janë ëmbëlsira me tre shtresa që mban emrin e qytetit Nanaimo në British Columbia të Kanadasë. Receta u bë e famshme në gjithë vendin pas konkursit të vitit 1986, kur versioni i Joyce Hardcastle u zgjodh si më i miri, siç tregon Cookbook:Nanaimo Bars I në Wikibooks. Bukuria e saj është se nuk piqet fare: baza dhe kremi ngurtësohen në frigorifer dhe priten në katrorë.
Koha e përgatitjes: 25 minuta, plus ftohja rreth 2 orë. Porcione: 16 katrorë (tepsi katrore 20×20 cm).
Përbërësit
Për bazën:
- 115 g gjalpë pa kripë (½ filxhan)
- 50 g sheqer (¼ filxhan)
- 5 lugë gjelle kakao
- 1 vezë, e rrahur
- 125 g thërrime biskotash graham (rreth 1¼ filxhan; mund të zëvendësohen me biskota digestive të thërrmuara)
- 50 g bajame të grira imët (½ filxhan)
- 80 g kokos i grirë (1 filxhan)
Për shtresën e kremit:
- 115 g gjalpë pa kripë, i zbutur (½ filxhan)
- 2 lugë gjelle + 2 lugë çaji pana (rreth 40 ml)
- 2 lugë gjelle pluhur kremi vaniljeje (custard powder; mund të zëvendësohet me pluhur pudingu vaniljeje)
- 240 g sheqer pluhur (2 filxhanë)
Për mbulesën:
- 115 g çokollatë gjysmë e ëmbël (4 katrorë)
- 2 lugë gjelle gjalpë pa kripë
Përgatitja
- Përgatisni bazën: shkrini gjalpin, sheqerin dhe kakaon në banjëmari (një tas mbi tenxhere me ujë që vlon lehtë), duke i përzier.
- Shtoni vezën e rrahur dhe përziejeni vazhdimisht derisa masa të trashet, si një krem i hollë. Hiqeni nga zjarri.
- Përzieni brenda thërrimet e biskotave, kokosin dhe bajamet derisa masa të lidhet njësoj.
- Shtypeni masën fort dhe njësoj në një tepsi katrore 20×20 cm, pa e lyer. Vendoseni në frigorifer derisa të forcohet.
- Përgatisni kremin: rrihni gjalpin e zbutur me panën, pluhurin e kremit dhe sheqerin pluhur derisa të bëhet i lehtë dhe i fryrë.
- Shpërndajeni kremin njësoj mbi bazën e ftohur dhe kthejeni tepsinë në frigorifer për rreth 15 minuta.
- Përgatisni mbulesën: shkrini çokollatën me gjalpin në zjarr të ulët ose në banjëmari. Lëreni të ftohet pak, por të mbetet e lëngshme.
- Hidheni çokollatën mbi shtresën e kremit, rrafshojeni me një spatulë dhe ftoheni në frigorifer derisa të ngurtësohet plotësisht, rreth 1-2 orë.
- Priteni me një thikë të mprehtë (të ngrohur lehtë nën ujë të nxehtë dhe të tharë) në 16 katrorë dhe shërbejeni. Ruhet në frigorifer në enë të mbyllur deri në një javë, ose në ngrirje më gjatë.
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