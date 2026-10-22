Eton mess angleze — ëmbëlsira tradicionale me luleshtrydhe, beze dhe krem të rrahur
Ëmbëlsira klasike e Kolegjit Eton, e përmendur për herë të parë në vitin 1893: luleshtrydhe të ëmbla, copa krokante bezeje dhe krem i butë i rrahur, të përziera në çastin e fundit dhe të servirura menjëherë.
Eton mess është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës angleze. Tradicionalisht ajo shërbehet në ndeshjen vjetore të kriketit të Kolegjit Eton kundër nxënësve të shkollës Harrow, dhe emri i saj — “mess” do të thotë “rrëmujë” — i referohet pikërisht pamjes së çrregullt, por shumë joshëse, të përzierjes së kremit, bezesë dhe frutave. Bukuria e kësaj ëmbëlsire është thjeshtësia: pa pjekje, pa teknika të ndërlikuara, dhe me një shije vere që nuk gabon asnjëherë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (plus 15 minuta pushim për luleshtrydhet). Koha e gatimit: pa gatim, kur përdoret beze e gatshme (me beze shtëpie shtohen rreth 90 minuta pjekje). Porcione: 6 persona.
Përbërësit:
– 600 g luleshtrydhe të freskëta
– 2 lugë gjelle sheqer (për luleshtrydhet)
– 480 ml krem pana i trashë për rrahje, i ftohtë
– 1 lugë gjelle sheqer pluhur (opsionale)
– 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
– 4–6 fole bezeje të gatshme, rreth 100 g (ose beze shtëpie)
Për bezenë e shtëpisë (opsionale): 4 të bardha vezësh, 110 g sheqer kristal dhe 75 g sheqer pluhur.
Hapat e përgatitjes:
1. Lajini luleshtrydhet, hiquni bishtat dhe pritini në gjysma ose në katër pjesë, sipas madhësisë. Vendosini në një tas, spërkatini me 2 lugët e sheqerit, përziejini lehtë dhe lërini të pushojnë rreth 15 minuta, që të lëshojnë lëngun e tyre.
2. Nëse bezenë e bëni vetë: rrihni të bardhat e vezëve derisa të ngurtësohen, shtoni pak nga pak sheqerin kristal dhe pastaj sheqerin pluhur, derisa masa të bëhet e shkëlqyeshme. Formoni fole mbi një tavë të shtruar me letër pjekjeje dhe piqini në 140°C për rreth 90 minuta; lërini të ftohen plotësisht.
3. Rriheni kremin e ftohtë me vaniljen dhe, nëse dëshironi, me sheqerin pluhur, derisa të formohen maja të buta. Kujdes: mos e rrihni tepër, sepse kremi çahet.
4. Thërrmojeni bezenë me dorë në copa të parregullta, në madhësinë e një kafshate.
5. Shtoni në kremin e rrahur rreth dy të tretat e luleshtrydheve, bashkë me lëngun e tyre, dhe copat e bezesë. Përziejini shumë lehtë, me pak lëvizje, që të ruhet një efekt i mermertë dhe bezeja të mos shkrihet.
6. Shpërndajeni ëmbëlsirën në gota ose tasa shërbimi, zbukurojeni me luleshtrydhet dhe copat e bezesë të ruajtura mënjanë dhe shërbejeni menjëherë.
Këshillë: Eton mess montohet vetëm në çastin e shërbimit, ndryshe bezeja zbutet në krem. Sipas shijes, luleshtrydheve mund t’u shtohen edhe mjedra ose manaferra, si në variantet moderne të recetës.
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