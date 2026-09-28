Narodna mreža pas dorëheqjes së Vuçiçit: Shërbimet e sigurisë të veprojnë sipas Kushtetutës — jo si instrument i pushtetit në ikje
Organizata i bën thirrje aparatit shtetëror të mos lejojë përshkallëzimin e situatës dhe konfliktet në shoqëri, ndërsa funksionet kyçe shtetërore ndodhen në mandat teknik ose ushtrues detyre.
Organizata “Narodna mreža” i bëri thirrje sot anëtarëve të aparatit shtetëror që në periudhën e ardhshme të veprojnë në mënyrë strikte sipas Kushtetutës dhe ligjit dhe të mos lejojnë përshkallëzimin e situatës e konfliktet në shoqëri, siç njofton gazeta Danas.
Thirrja vjen pas dorëheqjes së presidentit Aleksandar Vuçiç. Sipas organizatës, Serbia ndodhet në një situatë ku funksionet kyçe shtetërore janë në mandat teknik ose në gjendje “ushtrues detyre”: kryetarja e Kuvendit Ana Brnabiç, e cila pritet të jetë ushtruesja e detyrës së presidentit, kryeministri Gjuro Macut dhe vetë Vuçiçi — të gjithë anëtarë të Partisë Progresive Serbe (SNS).
Organizata e konsideron periudhën e ndryshimeve të mëdha gjeopolitike dhe fushatës së tensionuar zgjedhore për zgjedhjet e 25 tetorit si një moment që mund të prodhojë ndarje serioze shoqërore. Prandaj ajo u bën thirrje veçanërisht organeve shtetërore përgjegjëse për sigurinë që të mos lejojnë të bëhen instrument i ndonjë veprimi antikushtetues ose të paligjshëm të pushtetit në ikje apo i qendrave të huaja të fuqisë.
Në deklaratën e saj, “Narodna mreža” — e cila thotë se ka mbështetur grupimet opozitare në zgjedhjet e ardhshme — u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në zgjedhje që të tregojnë përgjegjësi dhe të kontribuojnë në parandalimin e konflikteve në shoqëri.
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