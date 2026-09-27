Nata e 12-të e protestës “Jo në emrin tim” sonte në Prishtinë; mërgimtarët në këmbë edhe në Londër, Oslo, Gjenevë e Shkup
Qytetarët mblidhen sonte prej orës 21:00 në sheshin "Skënderbeu" për natën e 12-të radhazi kundër aktgjykimit të Speciales, ndërsa diaspora proteston sot në gjashtë qytete të Evropës.
Siç njofton KosovaPress, bashkatdhetarët shqiptarë në diasporë pritet të ngrihen sot në këmbë në disa qytete të Evropës, në kuadër të protestave në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë.
Tubimet me moton “Jo në emrin tim”, sipas raportimit të KosovaPress, do të mbahen sot në Londër, Oslo, Gjenevë, Trevison, Lindau dhe Shkup.
Në Shkup protesta do të mbahet sot në sheshin “Skënderbeu”, prej orës 14:00. Në Londër tubimi është planifikuar nga ora 15:00 deri në 18:00 në Richmond Terrace, ndërsa në Oslo nga ora 13:00 deri në 14:00 në Eidsvolls Plass.
Sonte, prej orës 21:00, qytetarët pritet të mblidhen sërish në Prishtinë, në sheshin “Skënderbeu”, për natën e 12-të radhazi me moton “Jo në emrin tim”, në shenjë kundërshtimi ndaj aktgjykimit dënues të Speciales. Kështu vazhdon seria e tubimeve që kanë mbledhur mijëra qytetarë çdo natë.
Si kontekst, dje diaspora shqiptare organizoi protesta në Ulm, Frankfurt e Hamburg të Gjermanisë, si dhe në Kansalaistori të Helsinkit në Finlandë.
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