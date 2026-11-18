NBA/ Detroit frenon Spurs, Lakers përmbysin Charlotte
Ndalet në 12 seria e fitoreve radhazi të San Antonio. Spurs janë mposhtur mbrëmjen e kaluar në Teksas nga Detroit.
Fitore me shumë vlerë në transfertë mori edhe Utah, e cila fitoi lehtësisht në Kaliforni përballë Clippers.
Të zakonshmit Jalen Brunson dhe Karl-Anthony Toëns ishin deciziv për Knicks, të cilët mundën Toronton.
Fitore me përmbysje morën edhe Timberëolves, të cilët kaluan vetëm në sekondat e fundit ekipin e Portland.
Me përmbysje fituan edhe Lakers, të cilët në shtëpinë e tyre mposhtën Charlotte, të cilët në periodën e katërt numëronin 13 pikë më shumë se rivalët. Kjo ndeshje u vendos në kohën shtesë ku për Lakers shkëlqyen Quentin Grimes dhe Luka Donçiç. A.V.
Ndeshjet
TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 102-111
SAN ANTONIO SPURS-DETROIT PISTONS 93-105
MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 106-105
L.A. CLIPPERS-UTAH JAZZ 107-132
LOS ANGELES LAKERS-CHARLOTTE HORNETS 118-114 (Kohë shtesë)
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