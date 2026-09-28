NBC: Tetë marinsa amerikanë u plagosën nga një raketë iraniane në Hormuz — sulmi i 14 shtatorit u mbajt i fshehtë dy javë
Një raketë lundruese iraniane goditi një anije detare ku shërbenin marinsat; të tetë pësuan helmim nga tymi dhe shenja të mundshme dëmtimi truri, por u kthyen shpejt në detyrë. Pentagoni nuk e bëri kurrë publik incidentin.
Tetë marinsa amerikanë u plagosën më 14 shtator kur një raketë lundruese iraniane goditi anijen detare në të cilën po operonin në ngushticën e Hormuzit, siç raporton NBC News, duke cituar tre zyrtarë amerikanë. Shtatë prej të plagosurve janë marinsa të thjeshtë dhe i teti oficer; të gjithë shërbenin në kuadër të një ekipi zbarkimi batalioni në kohën e goditjes.
Sipas zyrtarëve të cituar nga NBC, asnjëri prej tyre nuk u plagos rëndë, por të tetë pësuan helmim nga tymi dhe simptoma të mundshme dëmtimi traumatik të trurit, përfshirë dhimbje koke të vazhdueshme. Të gjithë u kthyen në detyrë pak kohë pas sulmit. Zyrtarët refuzuan të identifikonin llojin apo flamurin e anijes së goditur, duke thënë vetëm se nuk ishte një anije luftarake e Marinës amerikane, por thjesht një “anije detare”.
Incidenti nuk u bë kurrë publik nga Pentagoni kur ndodhi, dhe detajet dolën në dritë gati dy javë më vonë. Të plagosurit u regjistruan në bazën zyrtare të viktimave të Pentagonit (DCAS) gati dhjetë ditë pas goditjes së 14 shtatorit; një zyrtar amerikan ia atribuoi vonesën simptomave që shfaqen me ditë vonesë dhe mungesës së përditësimeve në kohë reale të sistemit. Deri të mërkurën, DCAS kishte regjistruar 861 ushtarakë amerikanë të plagosur gjatë gjithë konfliktit.
Sulmi vjen në një kohë kur forcat amerikane po bëjnë përpjekje intensive për të mbajtur të hapur trafikun tregtar në pjesën jugore të ngushticës, me më shumë se 10 milionë fuçi nafte në ditë që kalojnë tani përmes Hormuzit — një rikuperim domethënës pas muajsh trafiku të ulët.
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