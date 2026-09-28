Admirali iranian Sayyari: Hormuzi është “nën kontrollin tonë të plotë” — pavarësisht retorikës së armikut
Një zyrtar i lartë ushtarak iranian ka dyfishuar pretendimin e Teheranit për komandën mbi Ngushticën strategjike të Hormuzit. “Pavarësisht retorikës së armikut, fakti është se Ngushtica e Hormuzit është nën kontrollin tonë të plotë,” tha admirali Habibollah Sayyari, shef i shtabit të ushtrisë iraniane, siç raporton Al Jazeera.
Sayyari shtoi se Irani “vepron me vendosmëri në veri të Detit të Omanit dhe në lindje të Ngushticës së Hormuzit dhe nuk lejon askënd të kalojë”. Sipas tij, “perëndimi i Ngushticës së Hormuzit, vetë ngushtica dhe Gjiri Persik janë nën kontrollin e plotë të marinës së Gardës Revolucionare Islamike, ndërsa lindja e ngushticës dhe veriu i Oqeanit Indian janë nën kontrollin e plotë të marinës” së rregullt iraniane.
Deklarata vjen ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë planin iranian për një armëpushim shtatëditor për të rihapur Hormuzin për tregtinë detare, duke e zgjatur ngërçin për t’i dhënë fund luftës. Uashingtoni këmbëngul se ngushtica është e hapur nën mbrojtjen e saj dhe se forcat amerikane kanë ndihmuar mijëra kalime anijesh në muajt e fundit — një pretendim që Teherani e hedh poshtë hapur.
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