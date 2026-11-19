Ndotja e lumit Gjanica, Prokuroria e Fierit mbyll hetimet dhe dërgon në gjyq kompaninë e naftës dhe drejtuesin teknik
Hetimet për ndotjen e vitit 2023 nga Uzina e Përpunimit të Naftës në Fier përfunduan me dërgimin në gjyq të kompanisë 'Al Global Oil' dhe drejtorit teknik Robert Shehaj.
Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet për ndotjen e lumit Gjanica në vitin 2023 dhe ka dërguar në gjyq kompaninë “Al Global Oil” dhe drejtorin e saj teknik, Robert Shehaj, siç njofton Shqiptarja.com.
Hetimet nisën pas një raportimi të Agjencisë Rajonale të Mjedisit (ARM) Fier, e cila në vitin 2023 konstatoi se ujërat e Gjanicës ishin ndotur nga mbetje të industrisë së naftës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme mjedisore.
Sipas inspektimit të kryer në vitin 2023 në Uzina e Përpunimit të Naftës në Fier, ujërat e ndotura të procesit shkarkoheshin në lumin Gjanica pa trajtim paraprak nga impiantet e pastrimit, duke dëmtuar cilësinë e ujit dhe ekosistemin, në shkelje të ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe rregullave për menaxhimin e ujërave të ndotura, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas hetimit, kompania nuk kishte leje të vlefshme mjedisore dhe pastrimi i ujit nuk kryhej sipas standardeve, ndërsa Robert Shehaj, si drejtor teknik, mbahet përgjegjës për mosmenaxhimin e procesit të trajtimit të ujit.
Prokuroria kërkon akuzat “Ndotja e ajrit, e ujërave dhe e tokës” dhe “Menaxhimi i mbetjeve në mënyrë të kundërligjshme”. Dosja i është dërguar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.
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