Nënshkruhet kontrata mbi 19,7 milionë euro për rrjetin e ujësjellësit të Cetinjës: 95 kilometra rrjet, afat 36 muaj
Ministri Damjan Ćulafić mori pjesë në nënshkrimin solemn të kontratës për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në Cetinjë, një projekt mbi 19,7 milionë euro që mbulon 95 kilometra rrjet, me mbështetjen e BE-së dhe Bankës Evropiane të Investimeve.
Siç njofton RTCG, ministri i Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, Damjan Ćulafić, mori pjesë sot në nënshkrimin solemn të kontratës për projektin “Përmirësimi i sistemit të furnizimit me ujë në Kryeqytetin Cetinjë”. Projekti, me vlerë mbi 19,7 milionë euro me TVSH, mbulon 95 kilometra rrjet ujësjellësi dhe pritet të sjellë një ndryshim të ndjeshëm për banorët e kryeqytetit historik të Malit të Zi.
Sipas raportimit të RTCG-së, Ćulafić tha se pas këtij projekti nuk qëndrojnë vetëm shifra, por përfitim konkret për njerëzit — furnizim i qëndrueshëm dhe cilësor me ujë, më pak humbje dhe një sistem më i sigurt për dekadat e ardhshme. Ai e cilësoi projektin si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e Cetinjës dhe për arritjen e standardeve evropiane në mbrojtjen e mjedisit.
Punimet do të kryhen nga një konsorcium i përbërë nga China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) dhe Tehnoput-MNE d.o.o., me një afat prej 36 muajsh nga futja në punë. Financimi u sigurua me mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF), Bankës Evropiane të Investimeve dhe Qeverisë së Malit të Zi përmes Ministrisë së Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut (MERS).
Ćulafić përmendi edhe një sërë projektesh të tjera ekologjike në vend. Në Mojkovac po përmirësohet sistemi i ujërave të zeza, me një vlerë prej rreth 6,1 milionë eurosh, ndërsa në Rožaje është paraparë një investim me vlerë mbi 16 milionë euro. Në Kolašin, projekti për impiantin e trajtimit të ujërave të zeza, rrjetin e kanalizimeve dhe përmirësimin e furnizimit me ujë vlen pothuajse 11,8 milionë euro, kurse në Ulqin janë siguruar 30,7 milionë euro mbështetje granti për ndërtimin e një impianti për trajtimin e ujërave të zeza.
Për menaxhimin e ujërave të zeza në Botun, Ćulafić tha se bëhet fjalë për një nga çështjet më të rëndësishme ekologjike në Mal të Zi dhe se dialogu me komunitetin lokal duhet të vazhdojë. Ai tha gjithashtu se ndarjet për infrastrukturën ekologjike në Mal të Zi arrijnë rreth 1,5 miliardë euro në total, dhe e mbylli duke theksuar se puna e kontraktuar tani duhet të realizohet me cilësi dhe brenda afateve.
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