☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 06 Nëntor 2026
S&P 500 7,386 ▲0.44%
DOW 51,441 ▼0.16%
NASDAQ 24,554 ▲0.98%
NAFTA 90.16 ▼0.4%
ARI 4,066 ▼1.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $75,666 ▼ -0.27% ETH $2,225 ▼ -1.27% XRP $1.1837 ▼ -4.16% SOL $89.8800 ▲ +0.79%
S&P 500 7,386 ▲0.44 % DOW 51,441 ▼0.16 % NASDAQ 24,554 ▲0.98 % NAFTA 90.16 ▼0.4 % ARI 4,066 ▼1.15 % S&P 500 7,386 ▲0.44 % DOW 51,441 ▼0.16 % NASDAQ 24,554 ▲0.98 % NAFTA 90.16 ▼0.4 % ARI 4,066 ▼1.15 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
06 Nën 2026
Breaking
Dronët tokësorë të Ukrainës kryejnë mbi 31 mijë misione në tetor, muaj rekord për luftën robotike Briam greke — perimet e pjekura në furrë me vaj ulliri dhe rigon ​Gjen para në rrugë, qytetari nga Ferizaj i dërgon në polici Komisioni Evropian hap negociatat për heqjen e roaming-ut mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, përfshirë Malin e Zi U arrestua në Greqi për vrasje të dyfishtë, Nikolin Pali rrëfen edhe dy vrasje të tjera në Shqipëri
Menu
Mali i Zi

Nënshkruhet kontrata mbi 19,7 milionë euro për rrjetin e ujësjellësit të Cetinjës: 95 kilometra rrjet, afat 36 muaj

Ministri Damjan Ćulafić mori pjesë në nënshkrimin solemn të kontratës për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në Cetinjë, një projekt mbi 19,7 milionë euro që mbulon 95 kilometra rrjet, me mbështetjen e BE-së dhe Bankës Evropiane të Investimeve.

· 3 min lexim
Ministri Damjan Ćulafić (Foto: MERS)

Siç njofton RTCG, ministri i Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, Damjan Ćulafić, mori pjesë sot në nënshkrimin solemn të kontratës për projektin “Përmirësimi i sistemit të furnizimit me ujë në Kryeqytetin Cetinjë”. Projekti, me vlerë mbi 19,7 milionë euro me TVSH, mbulon 95 kilometra rrjet ujësjellësi dhe pritet të sjellë një ndryshim të ndjeshëm për banorët e kryeqytetit historik të Malit të Zi.

Sipas raportimit të RTCG-së, Ćulafić tha se pas këtij projekti nuk qëndrojnë vetëm shifra, por përfitim konkret për njerëzit — furnizim i qëndrueshëm dhe cilësor me ujë, më pak humbje dhe një sistem më i sigurt për dekadat e ardhshme. Ai e cilësoi projektin si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e Cetinjës dhe për arritjen e standardeve evropiane në mbrojtjen e mjedisit.

Punimet do të kryhen nga një konsorcium i përbërë nga China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) dhe Tehnoput-MNE d.o.o., me një afat prej 36 muajsh nga futja në punë. Financimi u sigurua me mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF), Bankës Evropiane të Investimeve dhe Qeverisë së Malit të Zi përmes Ministrisë së Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut (MERS).

Ćulafić përmendi edhe një sërë projektesh të tjera ekologjike në vend. Në Mojkovac po përmirësohet sistemi i ujërave të zeza, me një vlerë prej rreth 6,1 milionë eurosh, ndërsa në Rožaje është paraparë një investim me vlerë mbi 16 milionë euro. Në Kolašin, projekti për impiantin e trajtimit të ujërave të zeza, rrjetin e kanalizimeve dhe përmirësimin e furnizimit me ujë vlen pothuajse 11,8 milionë euro, kurse në Ulqin janë siguruar 30,7 milionë euro mbështetje granti për ndërtimin e një impianti për trajtimin e ujërave të zeza.

Për menaxhimin e ujërave të zeza në Botun, Ćulafić tha se bëhet fjalë për një nga çështjet më të rëndësishme ekologjike në Mal të Zi dhe se dialogu me komunitetin lokal duhet të vazhdojë. Ai tha gjithashtu se ndarjet për infrastrukturën ekologjike në Mal të Zi arrijnë rreth 1,5 miliardë euro në total, dhe e mbylli duke theksuar se puna e kontraktuar tani duhet të realizohet me cilësi dhe brenda afateve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu