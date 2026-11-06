Komisioni Evropian hap negociatat për heqjen e roaming-ut mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, përfshirë Malin e Zi
Komisioni Evropian ka hapur negociatat dypalëshe për përfshirjen e Malit të Zi dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor në regjimin "Roam Like at Home", që do t'u lejojë udhëtarëve mes BE-së dhe rajonit thirrje, mesazhe dhe internet celular pa tarifa shtesë roaming.
Komisioni Evropian ka hapur negociatat dypalëshe për përfshirjen e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë në regjimin e Bashkimit Evropian «Roam Like at Home», siç njofton Komisioni Evropian.
Kjo do të thotë se njerëzit që udhëtojnë mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor do të mund të bëjnë thirrje, të dërgojnë mesazhe me tekst dhe të përdorin internetin celular pa tarifa shtesë roaming, sapo marrëveshjet të hyjnë në fuqi.
Hapi vjen pas njoftimit të Presidentes së Komisionit, Ursula von der Leyen, gjatë udhëtimit të saj në Ballkanin Perëndimor në tetor 2026. Negociatat dypalëshe me partnerët tashmë janë hapur.
Pasi marrëveshjet të finalizohen dhe partnerët të jenë përafruar plotësisht me rregullat e BE-së për roaming, Komisioni do ta ftojë Këshillin e BE-së që ta zgjerojë në përputhje me rrethanat zonën e roaming-ut të BE-së. Këshilli i BE-së autorizoi bisedimet për zgjerimin e skemës së roaming-ut të BE-së te partnerët e Ballkanit Perëndimor në qershor 2026.
Marrëveshjet do të mbështeten në Marrëveshjet ekzistuese të Stabilizim-Asociimit, të cilat mbështesin stabilitetin e rajonit, integrimin ekonomik dhe bashkëpunimin më të ngushtë me BE-në. Komisioni nuk ka përcaktuar një datë nga e cila do të nisë përdorimi pa tarifa shtesë.
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