☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 06 Nëntor 2026
S&P 500 7,386 ▲0.44%
DOW 51,441 ▼0.16%
NASDAQ 24,554 ▲0.98%
NAFTA 90.16 ▼0.4%
ARI 4,066 ▼1.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $75,666 ▼ -0.27% ETH $2,225 ▼ -1.27% XRP $1.1837 ▼ -4.16% SOL $89.8800 ▲ +0.79%
S&P 500 7,386 ▲0.44 % DOW 51,441 ▼0.16 % NASDAQ 24,554 ▲0.98 % NAFTA 90.16 ▼0.4 % ARI 4,066 ▼1.15 % S&P 500 7,386 ▲0.44 % DOW 51,441 ▼0.16 % NASDAQ 24,554 ▲0.98 % NAFTA 90.16 ▼0.4 % ARI 4,066 ▼1.15 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
06 Nën 2026
Breaking
Dronët tokësorë të Ukrainës kryejnë mbi 31 mijë misione në tetor, muaj rekord për luftën robotike Briam greke — perimet e pjekura në furrë me vaj ulliri dhe rigon ​Gjen para në rrugë, qytetari nga Ferizaj i dërgon në polici Komisioni Evropian hap negociatat për heqjen e roaming-ut mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, përfshirë Malin e Zi U arrestua në Greqi për vrasje të dyfishtë, Nikolin Pali rrëfen edhe dy vrasje të tjera në Shqipëri
Menu
Mali i Zi

Komisioni Evropian hap negociatat për heqjen e roaming-ut mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, përfshirë Malin e Zi

Komisioni Evropian ka hapur negociatat dypalëshe për përfshirjen e Malit të Zi dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor në regjimin "Roam Like at Home", që do t'u lejojë udhëtarëve mes BE-së dhe rajonit thirrje, mesazhe dhe internet celular pa tarifa shtesë roaming.

· 2 min lexim
Përdorimi i celularit në udhëtim, pa tarifa shtesë roaming
Përdorimi i celularit në udhëtim, pa tarifa shtesë roaming (Foto: CdM)

Komisioni Evropian ka hapur negociatat dypalëshe për përfshirjen e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë në regjimin e Bashkimit Evropian «Roam Like at Home», siç njofton Komisioni Evropian.

Kjo do të thotë se njerëzit që udhëtojnë mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor do të mund të bëjnë thirrje, të dërgojnë mesazhe me tekst dhe të përdorin internetin celular pa tarifa shtesë roaming, sapo marrëveshjet të hyjnë në fuqi.

Hapi vjen pas njoftimit të Presidentes së Komisionit, Ursula von der Leyen, gjatë udhëtimit të saj në Ballkanin Perëndimor në tetor 2026. Negociatat dypalëshe me partnerët tashmë janë hapur.

Pasi marrëveshjet të finalizohen dhe partnerët të jenë përafruar plotësisht me rregullat e BE-së për roaming, Komisioni do ta ftojë Këshillin e BE-së që ta zgjerojë në përputhje me rrethanat zonën e roaming-ut të BE-së. Këshilli i BE-së autorizoi bisedimet për zgjerimin e skemës së roaming-ut të BE-së te partnerët e Ballkanit Perëndimor në qershor 2026.

Marrëveshjet do të mbështeten në Marrëveshjet ekzistuese të Stabilizim-Asociimit, të cilat mbështesin stabilitetin e rajonit, integrimin ekonomik dhe bashkëpunimin më të ngushtë me BE-në. Komisioni nuk ka përcaktuar një datë nga e cila do të nisë përdorimi pa tarifa shtesë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu