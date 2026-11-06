Pentagoni i ofron startup-it të baterive 6K një kredi të kushtëzuar prej 250 milionë dollarësh për fabrikën në Tenesi
Kompania nga Massachusetts do të prodhojë në Jackson materiale katodike NMC me teknologjinë e saj me plazmë mikrovalësh, për të ulur varësinë e SHBA-së nga furnizuesit e huaj
Startup-i 6K, një kompani 12-vjeçare me bazë në North Andover të Massachusetts-it, njoftoi të enjten se ka marrë miratim të kushtëzuar për një kredi prej 250 milionë dollarësh nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së, siç njofton TechCrunch. Fondet, të siguruara përmes zyrës së kapitalit strategjik të Pentagonit, do të përdoren për ndërtimin dhe zhvillimin e fabrikës së materialeve katodike PlusCAM në Jackson, Tenesi.
Fabrika do të përdorë procesin UniMelt të kompanisë, i cili i ngroh metalet në plazmë mikrovalësh dhe prodhon në një hap të vetëm pluhur katodik NMC (nikel-mangan-kobalt) me kristal të vetëm. Teknologjia pakëson hapat e nevojshëm për prodhimin e materialit katodik, përbërësi kyç i baterive litium-jon me densitet të lartë energjie, që përdoren në mbrojtje, dronë, lëvizshmëri, ruajtje energjie dhe robotikë.
Sipas njoftimit, Shtetet e Bashkuara prodhojnë brenda vendit më pak se 1 për qind të nevojave të tyre për katoda NMC, çka e bën vendin të varur nga furnizuesit e huaj. Projekti në Tenesi pritet të nxisë gjithashtu rreth 250 milionë dollarë kapital privat dhe të krijojë mbi 200 vende pune në fabrikë.
Kredia është e kushtëzuar, që do të thotë se kompania duhet të përmbushë një sërë kërkesash financiare, teknike dhe ligjore përpara se fondet të lëvrohen. Vetëm pas përmbushjes së këtyre kushteve 6K do të mund të tërheqë paratë për ndërtimin e fabrikës.
Më parë, 6K kishte marrë një grant prej 50 milionë dollarësh nga Departamenti i Energjisë në kuadër të ligjit dypartiak të infrastrukturës në vitin 2023, por granti u anulua nga administrata Trump dhe kompania u detyrua të riaplikonte. Fabrika fillimisht ishte planifikuar të hapej në vitin 2024, ndërsa kredia e re i jep projektit një shtysë të re për t’u realizuar.
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