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Politika

“Nesër te Parlamenti”- Dita e 109-të e protestës, dënohet vendimi i Hagës: Është një padrejtësi bazuar në dëshmi

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një padrejtësi

Protesta është futur sot në ditën e saj të 109-të.

Si çdo ditë tjetër, grumbullimi nisi në sheshin ‘Skënderbej’, për të marshuar më pas drejt bulevardit ‘Dëshmorët e Kombit’, aty ku po mbajnë edhe fjalimet para Kryeministrisë.

Tubuesi njoftuan se ditën e nesërme, ndërsa do të zhvillohet seanca plenare, ata do të protestojnë para Kuvendit.

“Do të jemi të gjithë të enjten në orën 10:00 te Parlamenti”, u shpreh një nga protestuesit.

Ndërkohë, protestuesit u ndalën edhe te dënimet e Hagës për ish-liderëve të UÇK-së, duke e quajtur vendimin një padrejtësi.

“Në Hagë u dhanë dënime të rënda për katër ish-pjesëtarë të UÇK. Ne nuk po flasim për drejtësi, por për padrejtësi. Po flasim për një gjykatë që nuk ka asgjë të përbashkët me gjykata e tjera.

Ato u bazuan në dëshmi të rreme. Ne jemi të qartë, kjo nuk është drejtësi po teatër. I akuzuari nuk kishte mbrojtjen e duhur. Kjo nuk është drejtësi, por padrejtësi e organizuar”, u shpreh një nga protestuesit.

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