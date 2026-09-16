Qeveria emëron Mario Keputa, zv.ministër i Ekonomisë dhe Inovacionit
Këshilli i Ministrave, në mbledhjen e zhvilluar sot, më 16 shtator, ka miratuar disa vendime për emërime në administratën publike.
Në Komisionin Kombëtar Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura janë emëruar Genci Gjeçi dhe Anisa Kureta, të cilët do të jenë anëtarë të këtij institucioni rregullator.
Ndërkohë, Mario Keputa është emëruar zëvendësministër i Ekonomisë dhe Inovacionit.
Sipas vendimeve të miratuara, emërimet hyjnë në fuqi menjëherë dhe do të botohen në Fletoren Zyrtare.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.