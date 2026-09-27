☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $84,406 ▲ +0.4% ETH $2,695 ▲ +0.06% XRP $1.5291 ▼ -2.45% SOL $121.7900 ▼ -0.21%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
27 Sht 2026
Breaking
Serbia kërkon shpagim ndaj Holandës në Ligën e Kombeve — ndeshja të dielën në ‘Rajko Mitić’ Ravens dhe Cowboys: Tre çështje kryesore për ndeshjen e parë të NFL-së në Maracanã, Rio de Janeiro Panairet e artit në Nju Jork vënë bastin te çmimet e arritshme: kërkimi për “çmimin e saktë” Tiropita greke — byreku klasik me djathë feta, i artë dhe krokant CRTA refuzon ftesën e RTS-së për debatin parazgjedhor: ‘Ne jemi vëzhgues, jo pjesëmarrës në garën zgjedhore’
Menu
NHL

Crosby shënon në përgatitore; Hurricanes fitojnë 6-0 në përmbledhjen e presezonit

· 2 min lexim

Sidney Crosby realizoi golin e tij të parë në përgatitore, teksa Pittsburgh Penguins mposhtën Buffalo Sabres me rezultatin 3-1 në KeyBank Arena. Ville Koivunen dhe Nicholas Robertson shtuan golat e tjerë për Penguins, ndërsa Arturs Silovs priti 23 gjuajtje. Për Sabres shënoi Ryan McLeod; portieri Ukko-Pekka Luukkonen bëri 15 pritje para se të largohej në pjesën e tretë dhe u zëvendësua nga Colten Ellis, që priti gjashtë goditje. Pittsburgh përfundoi presezonin 2-2-0, ndërsa Buffalo 1-3-0.

Siç raporton nhl, Crosby shënoi në minutën e 9:00 të pjesës së parë me një slap shot nga qendra e majtë, ndërsa Koivunen dyfishoi rezultatin në 10:56 me një backhand në zonën e portierit. McLeod ngushtoi diferencën me një gol në power-play në 11:30 të pjesës së dytë, dhe Robertson vendosi rezultatin me një gol në rrjetë të zbrazët me 1:05 para fundit. Ndeshja shënoi përfundimin e presezonit për të dyja skuadrat; Pittsburgh hap sezonin e rregullt ndaj Philadelphia Flyers të mërkurën, kurse Buffalo luan ndaj Columbus Blue Jackets të enjten.

Carolina Hurricanes kaluan 6-0 mbi Nashville Predators në përfundim të presezonit në Bridgestone Arena. Jackson Blake shënoi një gol dhe dha dy asistë, ndërsa Nikolaj Ehlers shtoi një gol e një asist. Brandon Bussi priti 22 gjuajtje për Carolina, kurse Juuse Saros priti 20 për Nashville. Golat u realizuan në këtë rend: Blake në power-play në 5:02, Jordan Martinook në 7:04 pas asistit të Ehlers, Ehlers në 13:29, Logan Stankoven në 16:37 të pjesës së dytë, Mark Jankowski me një one-timer në power-play në 9:21 të pjesës së tretë dhe Andrei Svechnikov vendosi shifrat 6-0 me 55 sekonda para fundit, pasi goli u devijua nga mbrojtësi Adam Wilsby. Carolina përfundoi presezonin 3-1-0, ndërsa Nashville 1-3-0; Carolina hap sezonin ndaj Florida Panthers të martën dhe Nashville pret Minnesota Wild të enjten.

Sipas nhl, këto ndeshje shënuan mbylljen e presezonit dhe dhanë tregues për formën e skuadrave përpara nisjes së sezonit të rregullt.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu