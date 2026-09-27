Crosby shënon në përgatitore; Hurricanes fitojnë 6-0 në përmbledhjen e presezonit
Sidney Crosby realizoi golin e tij të parë në përgatitore, teksa Pittsburgh Penguins mposhtën Buffalo Sabres me rezultatin 3-1 në KeyBank Arena. Ville Koivunen dhe Nicholas Robertson shtuan golat e tjerë për Penguins, ndërsa Arturs Silovs priti 23 gjuajtje. Për Sabres shënoi Ryan McLeod; portieri Ukko-Pekka Luukkonen bëri 15 pritje para se të largohej në pjesën e tretë dhe u zëvendësua nga Colten Ellis, që priti gjashtë goditje. Pittsburgh përfundoi presezonin 2-2-0, ndërsa Buffalo 1-3-0.
Siç raporton nhl, Crosby shënoi në minutën e 9:00 të pjesës së parë me një slap shot nga qendra e majtë, ndërsa Koivunen dyfishoi rezultatin në 10:56 me një backhand në zonën e portierit. McLeod ngushtoi diferencën me një gol në power-play në 11:30 të pjesës së dytë, dhe Robertson vendosi rezultatin me një gol në rrjetë të zbrazët me 1:05 para fundit. Ndeshja shënoi përfundimin e presezonit për të dyja skuadrat; Pittsburgh hap sezonin e rregullt ndaj Philadelphia Flyers të mërkurën, kurse Buffalo luan ndaj Columbus Blue Jackets të enjten.
Carolina Hurricanes kaluan 6-0 mbi Nashville Predators në përfundim të presezonit në Bridgestone Arena. Jackson Blake shënoi një gol dhe dha dy asistë, ndërsa Nikolaj Ehlers shtoi një gol e një asist. Brandon Bussi priti 22 gjuajtje për Carolina, kurse Juuse Saros priti 20 për Nashville. Golat u realizuan në këtë rend: Blake në power-play në 5:02, Jordan Martinook në 7:04 pas asistit të Ehlers, Ehlers në 13:29, Logan Stankoven në 16:37 të pjesës së dytë, Mark Jankowski me një one-timer në power-play në 9:21 të pjesës së tretë dhe Andrei Svechnikov vendosi shifrat 6-0 me 55 sekonda para fundit, pasi goli u devijua nga mbrojtësi Adam Wilsby. Carolina përfundoi presezonin 3-1-0, ndërsa Nashville 1-3-0; Carolina hap sezonin ndaj Florida Panthers të martën dhe Nashville pret Minnesota Wild të enjten.
Sipas nhl, këto ndeshje shënuan mbylljen e presezonit dhe dhanë tregues për formën e skuadrave përpara nisjes së sezonit të rregullt.
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