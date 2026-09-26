Lëndime dhe rikthime në periudhën përgatitore të NHL: Faber largohet, Chytil jashtë përkohësisht, Seguin rikthehet
Disa skuadra të NHL hasën probleme me lëndime dhe panë rikthime të rëndësishme gjatë ndeshjeve miqësore. Mbrojtësi Brock Faber u detyrua të largohej nga ndeshja e Minnesota Wild ndaj Dallas Stars pas një goditjeje me puck në kokë, Filip Chytil do të mungojë “week-to-week” për shkak të një dëmtimi në shpatull, ndërsa Tyler Seguin riktheu prezencën e tij në akull pas operacionit për të riparuar kryqin e djathtë.
Siç raporton nhl, Faber u godit nga një shtytje nga distanca me 9:36 minuta për të përfunduar periudhën e dytë; ai qëndroi shkurt në tokë, u ngrit dhe shkoi në stol me forcat e veta, madje u rikthye për një ndërrim të mëtejshëm para se të largohej sërish për kontrolle. Trajneri i Wild, John Hynes, përmendi se disa masa u morën thjesht parashikuese dhe nuk pati konfirmim që të ishte diçka serioze, ndërsa ekipi përgatitet për hapjen e sezonit në Nashville.
Filip Chytil pësoi një goditje në shpatull në përpjekje për të ndjekur një puck kundër Edmonton Oilers dhe do të qëndrojë jashtë ndeshjes për një periudhë të përcaktuar “week-to-week”; menaxheri i përgjithshëm Ryan Johnson tha se lojtarit i ishte shumë më mirë dhe situata nuk dukej shqetësuese në atë moment. Chytil ka pasur sezona të vështira më parë, duke përfshirë një mungesë prej gjashtë ndeshjesh për shkak të një goditjeje në kokë dhe më pas një frakturë të faqezes gjatë stërvitjeve në pushimin olimpik. Po ashtu, Canucks morën portierin Leevi Merilainen nga Ottawa përmes waiver-ave; 24-vjeçari kishte regjistruar 20 ndeshje sezonin e kaluar me statistika karriere.
Tyler Seguin luajti për herë të parë që nga dëmtimi i kryqit të djathtë, regjistruar 13:57 minuta në fitoren 2-1 të Stars ndaj Wild dhe përfundoi me plus-1; ai ishte nënkirurgji më 16 dhjetor dhe pritet të ndjekë një regjim rikuperimi që zakonisht zgjat rreth nëntë muaj. Përveç tij, Dallas priti të kenë gati për fillimin e sezonit edhe Matt Duchene dhe Colin Blackwell, të dy në faza mirëmbajtjeje ose me probleme të lehta trupore. Tek Buffalo, portieri Alex Lyon po vlerësohet për një dhimbje në pjesën e sipërme të trupit, Jiri Kulich bëri punë mirëmbajtjeje dhe Olen Zellweger po rikthehet gradualisht në stërvitje; si masë përforcimi, Sabres nënshkruan një kontratë njëvjeçare me Matt Grzelcyk. Sipas nhl, klubeve u pritet të publikojnë përditësime shtesë për gjendjen e lojtarëve para hapjes së sezonit.
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