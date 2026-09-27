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NHL

Një dekadë Golden Knights: Ekipi që transformoi peizazhin sportiv të Las Vegasit

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Vegas Golden Knights hyjnë në sezonin e dhjetë me një rekord të jashtëzakonshëm që i ka vendosur menjëherë midis skuadrave më konkurruese në sport. Që nga debutimi në sezonin 2017-18, klubi ka regjistruar qindra fitore, 76 fitore në Playoff të Stanley Cup dhe ka shkuar në Playoff tetë herë në nëntë sezone, duke përfshirë Finalen e Stanley Cup në 2018, titullin kampion në 2023 dhe një rikthim në finalen e sezonit të kaluar. Sezoni i ri hapet kundër Chicago Blackhawks.

Siç raporton nhl, ndikimi i Golden Knights shtrihet përtej rezultateve në fushë: klubi ka ndërtuar dhe menaxhuar ambientet e trajnimit dhe garës në zonë, ka sjellë filialin e American Hockey League në Henderson dhe ka ndihmuar zgjerimin e Professional Women’s Hockey League në qytet. Suksesi i ekipit i bëri tifozët vendas dhe të ardhurit të mblidheshin rreth një skuadre të përbashkët, duke krijuar një atmosferë të pazakontë në T-Mobile Arena dhe duke i hapur rrugë ardhjes së skuadrave dhe investimeve të tjera profesionale në Las Vegas.

Rritja lokale e sportit ka qenë e dukshme: Golden Knights investuan në qendra si City National Arena, America First Center dhe Lee’s Family Forum, dhe në 2021 sjellën Henderson Silver Knights në këndin e tyre të zhvillimit. Këto hapësira shtuan programe rinore dhe amatore, dhe sipas vlerësimeve të klubit, numri i lojtarëve të regjistruar në Nevada është rritur ndjeshëm, duke krijuar një bazë të qëndrueshme për hokejin e rinj dhe të rritur. Trajnerë dhe drejtues të klubit theksojnë se tregu i hokejit në Las Vegas është shndërruar në një qendër aktive me turne, ekipe të shumta dhe rritje të vazhdueshme të interesit.

Sipas nhl, ndikimi i Golden Knights ka ndihmuar gjithashtu që ligat të shohin Las Vegasin si një destinacion të qëndrueshëm profesional: ngjarjet dhe investimet e reja kanë shtuar interesin e publikut dhe kanë rritur të ardhurat e përgjithshme të ligës në një shkallë të ndjeshme, duke ndryshuar rosterët, paraqitjet e ndeshjeve dhe mënyrën e funksionimit të disa organizatave. Përfundimisht, klubi ka lënë një gjurmë që e ka transformuar identitetin sportiv të qytetit dhe ka shërbyer si model për zhvillim të mëtejshëm vendor dhe kombëtar.

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