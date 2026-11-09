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09 Nën 2026
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Mali i Zi

Nga mesnata lirohen të gjitha karburantet në Mal të Zi, benzina 12 cent më lirë

Nga mesnata, të gjitha karburantet në Mal të Zi bëhen më të lira, me benzinën Eurosuper 98 që zbret në 1.73 euro për litër.

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Siç njofton RTCG, të gjitha llojet e karburanteve në Mal të Zi do të lirohen nga mesnata e natës së 9 në 10 nëntor. Sipas raportimit të RTCG-së, informacioni është mësuar jozyrtarisht nga Qeveria.

Lirimi më i ndjeshëm prek benzinën. Eurosuper 98 do të kushtojë 1.73 euro për litër, 12 cent më pak se deri tani, ndërsa Eurosuper 95 gjithashtu do të ulet me 12 cent, duke arritur në 1.69 euro për litër.

Edhe nafta bëhet më e lirë, megjithëse me një ulje më të vogël. Eurodieseli do të kushtojë 1.95 euro për litër, 2 cent më pak.

Me hyrjen në fuqi të çmimeve të reja nga mesnata, të gjitha llojet e karburanteve në Mal të Zi do të shiten më lirë, me benzinën që shënon uljen më të madhe.

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