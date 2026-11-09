Borxhi publik i Malit të Zi kaloi 5 miliardë euro, 58,7 për qind e PBB-së në fund të shtatorit
Borxhi publik i Malit të Zi arriti në 5.044,3 milionë euro, ose 58,7 për qind e PBB-së, në fund të shtatorit 2026, sipas raportit tremujor të Ministrisë së Financave.
Borxhi publik i Malit të Zi kaloi pragun e 5 miliardë eurove në fund të shtatorit 2026, siç njofton CdM, duke iu referuar raportit tremujor të Ministrisë së Financave për borxhin shtetëror dhe publik. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, që i publikoi CdM, borxhi shtetëror arriti në 5.019,7 milionë euro, ose 58,4 për qind e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik u ngjit në 5.044,3 milionë euro, përkatësisht 58,7 për qind e PBB-së.
Pas zbritjes së depozitave, borxhi neto shtetëror ishte 4.458,7 milionë euro, ose 51,9 për qind e PBB-së. Depozitat në total arritën në 561 milionë euro, ku përfshihen edhe 38.447 onca ari me vlerë 141,5 milionë euro.
Struktura e borxhit dominohet nga huamarrja e jashtme, e cila arriti në 4.781,6 milionë euro, ose 95,3 për qind e borxhit shtetëror, ndërsa pjesa më e madhe e saj përbëhet nga obligacionet e emetuara në tregjet ndërkombëtare, me vlerë 2,78 miliardë euro. Borxhi i brendshëm, nga ana tjetër, ishte 238 milionë euro.
Gjatë tremujorit të tretë, shteti tërhoqi 84,75 milionë euro nga marrëveshjet kreditore të dakorduara më parë, ku shuma më e madhe, 41,53 milionë euro, erdhi nga kredia e BERZH-it për seksionin Mateševo–Andrijevica të autostradës. Në të njëjtën periudhë u lidh edhe një kredi sindikale prej 400 milionë eurosh për të siguruar rezervën fiskale për vitin 2027, nga e cila nuk u tërhoq asnjë shumë gjatë tremujorit. Pagesat për shlyerjen e borxhit në tremujorin e tretë arritën në 84,94 milionë euro.
Në shtator 2026, agjencia e vlerësimit Moody’s e ngriti vlerësimin kreditor të Malit të Zi nga Ba3 në Ba2, duke mbajtur perspektivën pozitive.
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