KLIMË – OKB: Viti 2027 mund të jetë më i nxehti i regjistruar ndonjëherë, alarm për El Niño
GJENEVË – Viti 2027 mund të shënojë rekordin e temperaturave më të larta të regjistruara ndonjëherë, për shkak të ndikimit të fenomenit klimatik El Niño, i cili pritet të sjellë valë të tjera ekstreme të të nxehtit.
Paralajmërimi u bë të hënën nga Organizata Botërore Meteorologjike (WMO), në një kohë kur liderët botërorë janë mbledhur në Turqi për Konferencën e OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31).
Sekretarja e Përgjithshme e WMO-së, Celeste Saulo, deklaroi në Gjenevë se El Niño vepron si një faktor që shumëfishon rreziqet klimatike, duke përshpejtuar intensitetin e fenomeneve ekstreme.
“Valët e të nxehtit, ciklonet tropikale dhe stuhitë e shiut po intensifikohen më shpejt sesa parashikonin modelet tona historike”, theksoi Saulo.
Sipas raportit të ri të WMO-së mbi gjendjen e klimës, të publikuar të hënën, secili prej 12 viteve të fundit ka qenë më i ngrohti i regjistruar deri më sot, ndërsa katër vitet e fundit kanë shënuar katër rekordet më të larta të temperaturave globale.
Raporti tregon se temperatura mesatare e sipërfaqes së Tokës gjatë periudhës janar-shtator 2026 ishte rreth 1.47 gradë Celsius më e lartë krahasuar me nivelet paraindustriale.
Megjithatë, për shkak të marzhit të pasigurisë prej 0.13 gradësh në analizë, nuk përjashtohet mundësia që bota të ketë kaluar pragun kritik prej 1.5 gradësh. Ky nivel u tejkalua për herë të fundit në vitin 2024.
Organizata paralajmëron se intensifikimi i fenomeneve ekstreme dhe ndikimi i El Niño-s mund ta përkeqësojnë më tej situatën klimatike globale gjatë vitit 2027.
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