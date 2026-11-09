Sinigang filipinase me peshk — supa e thartë me tamarind dhe perime
Supa e famshme e Filipineve me peshk të freskët në lëng të thartë tamarindi, me domate, rrepë të bardhë, bamje dhe spinaq uji — e lehtë dhe aromatike, shërbehet gjithmonë me oriz të bardhë.
Sinigang është supa më e dashur e kuzhinës filipinase, e njohur për shijen e saj karakteristike të thartë e të kripur njëkohësisht. Thartësia vjen nga tamarindi (sampalok), ndërsa versioni me peshk është më i lehti dhe më i shpejti. Në vitin 2021 sinigang u vlerësua nga TasteAtlas si supa më e mirë me perime në botë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 25–30 minuta. Porcione: 6.
Përbërësit
- 1 kg peshk i bardhë i freskët (levrek, merluc ose peshk qumështi), i pastruar, në copa të mëdha
- 2 litra ujë
- 200 g tamarind i freskët, ose 3 lugë gjelle pastë tamarindi
- 2 domate të mesme, në copa
- 1 qepë e madhe, në feta
- 3 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 rrepë e bardhë (daikon), e qëruar, në feta
- 1 patëllxhan, në copa
- 8 bamje
- 100 g fasule të gjata, në copa rreth 5 cm
- 1 tufë spinaq uji (kangkong) ose spinaq i zakonshëm
- 2 speca të gjatë jeshilë, të plotë
- 2–3 lugë gjelle salcë peshku (patis), sipas shijes
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
Përgatitja
- Nëse përdorni tamarind të freskët, zijeni në 500 ml nga uji për 10 minuta, shtypeni dhe kullojeni lëngun; pastën e tamarindit thjesht tretur në pak ujë të nxehtë.
- Në një tenxhere të madhe vini të vlojë ujin e mbetur me qepën, hudhrën dhe domatet; ziejini 5 minuta derisa domatet të zbuten.
- Shtoni lëngun e tamarindit dhe salcën e peshkut. Provojeni dhe rregulloni thartësinë dhe kripësinë sipas shijes.
- Shtoni rrepën e bardhë dhe ziejeni 5 minuta; pastaj shtoni patëllxhanin, bamjet dhe fasulet e gjata dhe ziejini edhe 5 minuta.
- Vendosni me kujdes copat e peshkut dhe specat e gjatë; ziejini në zjarr të ulët 6–8 minuta, derisa peshku të gatuhet, pa e përzier fort që të mos copëtohet.
- Në fund shtoni spinaqin e ujit, fikni zjarrin dhe lëreni 1 minutë sa gjethët të vyshken.
- Shërbejeni menjëherë, të nxehtë, me oriz të bardhë në avull dhe, sipas dëshirës, me pak salcë peshku me spec djegës anash.
Shënim: Tamirindi mund të zëvendësohet me mango të papjekur, kamias ose lëng limoni jeshil; për versionin me mish derri ose karkaleca, ndiqni të njëjtin lëng, duke zgjatur vetëm kohën e zierjes së mishit.
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