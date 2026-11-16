⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 16 Nëntor 2026
S&P 500 7,486 ▼1%
DOW 52,051 ▼0.57%
NASDAQ 24,787 ▼1.39%
NAFTA 86.59 ▼2.22%
ARI 3,863 ▼0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,723 ▲ +0.24% ETH $1,825 ▲ +0.65% XRP $0.9561 ▲ +0.36% SOL $71.0700 ▼ -0.5%
S&P 500 7,486 ▼1 % DOW 52,051 ▼0.57 % NASDAQ 24,787 ▼1.39 % NAFTA 86.59 ▼2.22 % ARI 3,863 ▼0.6 % S&P 500 7,486 ▼1 % DOW 52,051 ▼0.57 % NASDAQ 24,787 ▼1.39 % NAFTA 86.59 ▼2.22 % ARI 3,863 ▼0.6 %
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
16 Nën 2026
Breaking
Jovana Joksimoviç dorëhiqet nga kreu i Tanjugut pas gjashtë vjetësh Frikë nga depërtimi i agjentëve të huaj, BE mëson zyrtarët në Bruksel si të dallojnë spiunët Pse nuk po mbyllen hetimet e “21 Janarit” edhe 15 vite pas ngjarjes? Ja si përgjigjet kreu i SPAK, Klodian Braho: Ende nuk Ngërçi i Zgjedhores dhe ‘veto’ e PD, kreu i OSBE-së takohet me Gjiknurin dhe Bylykbashin! Thirrje për përshpejt Rama reagon për këngën nacionaliste kundër Kosovës: Nuk duhet të kalojë në heshtje
Menu
Politika

Ngërçi i Zgjedhores dhe ‘veto’ e PD, kreu i OSBE-së takohet me Gjiknurin dhe Bylykbashin! Thirrje për përshpejt

· 1 min lexim
Gjiknurin dhe

Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, ambasadori Michel Tarran, ka kërkuar përparim në Reformën Zgjedhore, në prag të zgjedhjeve vendore të 9 majit 2027.

Tarran është takuar me bashkëkryetarët e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknurin dhe Oerd Bylykbashin, me të cilët ka diskutuar hapat që duhet të ndërmerren për vijimin e procesit.

Në fokus të takimit ka qenë zbatimi i rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it, ndërsa ambasadori ka vënë theksin te rëndësia e arritjes së rezultateve përpara përfundimit të mandatit të Komisionit, më 30 nëntor.

Sipas OSBE-së, përmbushja e këtyre rekomandimeve duhet të bëhet në kohën e duhur, përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe ndërpartiak. Ambasadori Tarran ka theksuar se përparimi në reformën zgjedhore është thelbësor për rritjen e besimit të publikut te proceset zgjedhore.

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka rikonfirmuar angazhimin për të mbështetur dialogun politik konstruktiv dhe një proces gjithëpërfshirës të reformës zgjedhore, në prag të zgjedhjeve vendore të vitit 2027.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu