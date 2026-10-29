Nis seanca e Apelit ndaj Naim Murselit dhe të tjerëve për vrasjen e Liridona Ademaj
Në Gjykatën e Apelit ka nisur seanca e Kolegjit ku do të elaborohen ankesat ndaj vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, me të cilin u shpallën fajtorë dhe u dënuan Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, për vrasjen e Liridona Ademajt më 29 nëntor 2023.
Naim Murseli, Granit Plava, Granit Kokalla kanw kërkuar ulje të dënimit për vrasjen e Liridona Ademaj.
Ndryshe, Liridona Ademaj u vra më 29 nëntor 2023, në Bërnicë të Prishtinës, derisa ndodhej në veturë me dy fëmijët e saj.
Ankesë ndaj aktgjykimit ka paraqitur edhe përfaqësuesi i familjes së Liridona Ademajt, i cili ka kërkuar burgim të përjetshëm edhe për Kushtrim Kokallën. /Telegrafi/
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