Cal Nichols, që i mbajti Oilers në Edmonton në vitet 1990, vdes në moshën 84-vjeçare
Cal Nichols, biznesmen dhe investitor që luajti një rol vendimtar për të mbajtur Edmonton Oilers në qytet gjatë viteve 1990, ka ndërruar jetë. Ai lindi në Paradise Hill të Saskatchewan në vitin 1942 dhe u shpërngul në Edmonton në 1969, ku ndërtoi karrierën e tij në industrinë e naftës. Nichols ishte gjithashtu mbajtës sezonal biletash për Oilers dhe mbeti i tillë deri në fund të jetës.
Siç raporton nhl, Nichols vdiq të dielën në moshën 84 vjeçare. Ai filloi të vepronte publikisht për skuadrën duke bashkë-kryer drejtimin e fushatës së biletave Friends of the Oilers në 1996, një iniciativë që dyfishoi bazën e biletave sezonalë dhe ndihmoi në frenimin e kërcënimit për zhvendosje. Kur pronari Peter Pocklington vendosi t’i vërë Oilers në shitje, Nichols organizoi një grup prej 38 investitorësh vendas dhe, në 1998, blen klubin për 110 milionë dollarë nëpërmjet Edmonton Investors Group; ky grup më pas shiti skuadrën tek Daryl Katz në 2008. Katz e vlerësoi publikisht kontributin e Nichols duke thënë se pa të Oilers nuk do të ishin sot në Edmonton.
Nichols u nderua me vend në Alberta Business Hall of Fame dhe mori Medaljen e Gjelbër të Gjyqtarit të Përgjithshëm të Mbretëreshës në 2002, ndërsa në 2015 u dekorua me Order of Canada për arritjet dhe shërbimin ndaj komunitetit. Komisioneri i ligës, Gary Bettman, vlerësoi se gjatë viteve 1990 Nichols u përfshi përsëritësisht për të siguruar stabilitetin afatgjatë të klubit dhe e përshkroi atë si një vetë-ndërtuar që nga fillimet e thjeshta. Ai la pas bashkëshorten Edna, fëmijët Ken dhe Kristine dhe pesë nipër e mbesa, sipas nhl.
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