Një ndeshje larg kupës dhe 500.000 denarëve: Mega Liftovi dhe Rudi Kompani sonte në finalen e turneut ‘Oliver Sokolov – Sokol’
Finalja e edicionit të 22-të të turneut memorial në futboll të vogël luhet sonte në orën 20:30 në fushën 'Sokol' në Karposh 1, me fond çmimesh mbi 1,3 milion denarë.
Finalja e turneut memorial në futboll të vogël “Oliver Sokolov – Sokol”, edicioni i XXII, luhet sonte në orën 20:30 në fushën “Sokol” në lagjen Karposh 1 të Shkupit, siç njofton Plusinfo. Në aktin final përballen ekipet Mega Liftovi dhe Rudi Kompani, me kupën dhe çmimin e parë prej 500.000 denarësh në lojë.
Sipas raportimit të Plusinfo, Rudi Kompani siguroi vendin në finale duke mposhtur 3:1 ekipin Kegi Mobi SK 77777 në gjysmëfinale. Në anën tjetër, Mega Liftovi barazoi 1:1 me Juventus BS Skele dhe u kualifikua pasi fitoi 4:3 me penallti.
Çmimet e turneut janë të larta: fituesi merr 500.000 denarë, i dyti 250.000, vendi i tretë 120.000 dhe vendi i katërt 60.000 denarë, me një fond të përgjithshëm çmimesh që kalon 1,3 milion denarë.
Fusha “Sokol” në Karposh mbledh tradicionalisht shumë tifozë të futbollit të vogël, dhe sonte pritet atmosferë e zjarrtë. Turneu ka zgjatur gati një muaj, me ndeshje të panjohura deri në fishkëllimën e fundit.
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