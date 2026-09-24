🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 91.64 ▼0.56%
ARI 4,325 ▲0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,172 ▼ -2.38% ETH $2,677 ▼ -2.61% XRP $1.4917 ▼ -5.54% SOL $114.7900 ▼ -2.71%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 91.64 ▼0.56 % ARI 4,325 ▲0.16 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 91.64 ▼0.56 % ARI 4,325 ▲0.16 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
24 Sht 2026
Breaking
Kecmanović gjen rivalin në Çengdu: serbi përballet me gjeorgjianin Basilašvili në raundin e parë İskender kebab — mishi i prerë hollë mbi bukë pide me salcë domatesh, kos dhe gjalpë të shkrirë Kaos në ABA Ligë: udhëheqja reagoi pas mesnate — starti i sezonit në pikëpyetje Mason Thames, ylli i ‘How to Train Your Dragon’, bëhet protagonist i komedisë së re ‘Narcs’ të Sony Pictures Milatoviq iu drejtua Asamblesë së OKB-së: Mali i Zi i përkushtuar ndaj multilateralizmit dhe rrugës evropiane
Menu
NBA

Një përditësim për Dereck Lively II: Statusi i tij për kampin e Mavericks i paqartë pas operacionit në këmbë

· 1 min lexim

Qendra e Dallas Mavericks, Dereck Lively II, ende nuk është çliruar për të marrë pjesë në kampin stërvitor, ndërsa po rikuperohet nga një operacion që iu nënshtrua në dhjetor për një problem në këmbën e djathtë.

Siç raporton Bleacher Report, statusi i tij për nisjen e sezonit mbetet i paqartë. Sipas raportimit, ai nuk ka pësuar asnjë përkeqësim dhe po rrit gradualisht aktivitetet për t’u rikthyer në stërvitje basketbolli.

Më shumë informacion pritet ndërsa klubi monitoron ecurinë e shërimit dhe vlerësimet mjekësore të lojtarit, për të përcaktuar nëse ai do të jetë i gatshëm për ndeshjet e para të sezonit.

Sipas Bleacher Report, vendimi final për pjesëmarrjen e tij në startin e kampionatit do të varet nga progresi i shërimit dhe nga kontrollet e ardhshme mjekësore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu