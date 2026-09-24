Një përditësim për Dereck Lively II: Statusi i tij për kampin e Mavericks i paqartë pas operacionit në këmbë
Qendra e Dallas Mavericks, Dereck Lively II, ende nuk është çliruar për të marrë pjesë në kampin stërvitor, ndërsa po rikuperohet nga një operacion që iu nënshtrua në dhjetor për një problem në këmbën e djathtë.
Siç raporton Bleacher Report, statusi i tij për nisjen e sezonit mbetet i paqartë. Sipas raportimit, ai nuk ka pësuar asnjë përkeqësim dhe po rrit gradualisht aktivitetet për t’u rikthyer në stërvitje basketbolli.
Më shumë informacion pritet ndërsa klubi monitoron ecurinë e shërimit dhe vlerësimet mjekësore të lojtarit, për të përcaktuar nëse ai do të jetë i gatshëm për ndeshjet e para të sezonit.
Sipas Bleacher Report, vendimi final për pjesëmarrjen e tij në startin e kampionatit do të varet nga progresi i shërimit dhe nga kontrollet e ardhshme mjekësore.
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