Çmim prestigjioz evropian për mjekët e Kragujevcit: UKC merr akreditimin për onkologjinë gjinekologjike
Qendra Klinike Universitare e Kragujevcit është nderuar nga Grupi i Onkologjisë Gjinekologjike të Evropës Qendrore dhe Lindore për veprimtaritë akademike-kërkimore në onkologjinë rrezatuese dhe gjinekologjike
Qendra Klinike Universitare e Kragujevcit (UKC Kragujevac) ka marrë një çmim të rëndësishëm ndërkombëtar: “Certificate of Recognition for Academic Research Activities”, që jepet nga Grupi i Onkologjisë Gjinekologjike të Evropës Qendrore dhe Lindore (CEEGOG).
Çmimi iu dha UKC Kragujevcit për veprimtaritë akademike-kërkimore në fushën e onkologjisë rrezatuese dhe gjinekologjike në Evropën Qendrore dhe Lindore. Qendra u vlerësua si një nga institucionet më aktive në këtë fushë në rajon.
UKC Kragujevac është njëkohësisht bazë mësimore-shkencore e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, dhe vlerësimi nga CEEGOG-i e njeh kontributin e stafit të saj në hulumtimin dhe trajtimin e kancerit gjinekologjik.
Ky akreditim prestigjioz e vendos Qendrën Klinike Universitare të Kragujevcit në hartën e institucioneve të njohura evropiane në fushën e onkologjisë gjinekologjike dhe pritet të forcojë më tej bashkëpunimin shkencor të saj me qendrat e tjera të rajonit.
Burimi: Kurir
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