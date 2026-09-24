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Konflikti SHBA - Iran

Bessent zbulon “tre skenarët” e presionit amerikan ndaj Iranit: “Do t’i godasim kompanitë dhe llogaritë bankare të financuesve”

Në një intervistë për Fox News, sekretari amerikan i Thesarit thotë se mbi 80–90% e fluturimeve të jashtme të Iranit janë ndaluar dhe paralajmëron financuesit e Teheranit me goditje "çdo ditë dhe çdo javë".

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Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent. Foto: Wikimedia Commons

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka zbuluar strategjinë e administratës Trump ndaj Iranit, duke thënë se Uashingtoni synon një nga tre skenarët: përçarjen e regjimit, një kryengritje popullore, ose një marrëveshje që Irani ta respektojë.

Në një intervistë për Fox News, Bessent tha se fluturimet e jashtme nga Irani janë ndaluar pothuajse plotësisht: “mbi 80 ose 90% e tyre u mbyllën. Nuk jam i sigurt se si përfaqësuesit iranianë në OKB do të kthehen në shtëpi”, tha ai.

Për raportimet për cisternat që po goditen në Gjirin Persik, Bessent tha se “shumica thjesht lundrojnë”, ndërsa lëshoi një paralajmërim të drejtpërdrejtë për financuesit e Iranit: “ne do t’i ndjekim penalisht dhe do t’i godasim kompanitë tuaja dhe llogaritë tuaja bankare çdo ditë dhe çdo javë”.

Për sa i përket objektivave më të gjera, Bessent tha se “qëllimi këtu mund të jetë një nga tre gjendjet e botës”: e para, që “regjimi të kthehet kundër vetvetes”; e dyta, “një lloj kryengritjeje nga populli iranian”; dhe e treta, “t’i bëjmë iranianët, nëse duan një marrëveshje, t’i përmbahen marrëveshjes”.

Deklaratat vijnë ndërsa SHBA-ja vazhdon fushatën e presionit maksimal ekonomik dhe ushtarak ndaj Iranit në muajin e shtatë të luftës, me sanksione që kanë mbyllur pothuajse plotësisht hapësirën ajrore për aviacionin iranian dhe me bllokadën detare ndaj porteve iraniane ende në fuqi.

Burimi: Al Jazeera

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