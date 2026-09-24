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Konflikti SHBA - Iran

Forcat qeveritare të Jemenit zmbrapsin sulmin e Huthi-ve pranë rrugës vitale Aden–Taiz–Lahj

Ministria e Mbrojtjes e Jemenit thotë se sulmuesit u detyruan të tërhiqen me humbje të rënda në njerëz e mjete — forcat qeveritare thonë se kanë rimarrë iniciativën në frontet jugore.

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Ushtarë të ushtrisë së Jemenit. Foto: Wikimedia Commons

Forcat e armatosura të qeverisë së Jemenit kanë zmbrapsur një sulm dhe disa tentativa depërtimi të Huthi-ve, që synonin të arrinin pozicione pranë rrugës vitale që lidh provincat jugore dhe jugperëndimore të Adenit, Taizit dhe Lahjit, njoftoi Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë.

Sipas zëdhënësit zyrtar të forcave të armatosura jemenas, pas përleshjeve që pasuan, sulmuesit u detyruan të tërhiqen, duke pësuar humbje të rënda në njerëz dhe në pajisje luftarake.

“Ne konfirmojmë se forcat tona të armatosura të stacionuara në ato fronte e kanë rimarrë iniciativën, janë shumë të përgatitura dhe vazhdojnë të zmbrapsin sulmet dhe tentativat e depërtimit”, citohet zëdhënësi në deklaratë.

Zhvillimi vjen në një moment përshkallëzimi të luftimeve në disa fronte të Jemenit, teksa Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë zgjeruar ofensivën e tyre përgjatë bregut të Detit të Kuq dhe luftimet për lartësitë strategjike në provincën e Taizit vazhdojnë prej ditësh. Rruga Aden–Taiz–Lahj është një nga arteriet kryesore të furnizimit për forcat qeveritare në jug të vendit.

Konflikti në Jemen është ri-ndezur fuqishëm në kuadër të luftës më të gjerë SHBA–Iran, me Arabinë Saudite që kryen sulme ajrore intensive ndaj pozicioneve të Huthi-ve, ndërsa grupi ka marrë nën kontroll ngushticën strategjike të Bab al-Mandebit.

Burimi: Al Jazeera

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