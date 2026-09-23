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Bota

NJU JORK – Trump: Marrëdhëniet SHBA-BM janë përmirësuar me ardhjen në detyrë të Burnham

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NJU JORK

NJU JORK, 23 shtator /ATSH-DPA/- Presidenti amerikan, Donald Trump tha se marrëdhëniet mes SHBA-së dhe Britanisë së Madhe janë tani më të mira me kryeministrin Andy Burnham sesa ishin me paraardhësin e tij, Keir Starmer.

Trump dhe Burnham u takuan në Nju Jork, gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Takimi zgjati rreth 40 minuta dhe diskutuan për tregtinë, energjinë dhe emigracionin.

Burnham tha se kishte krijuar një marrëdhënie të mirë me Trump dhe se takimi i fundit e kishte forcuar më tej këtë marrëdhënie.

Trump e vlerësoi Burnham dhe tha se beson se ai do të jetë një kryeministër i mirë.

Presidenti amerikan tha gjithashtu se SHBA-ja do të vazhdojë të mbështesë Britaninë e Madhe.

Pavarësisht marrëdhënieve të mira, dy liderët kanë dallime për disa çështje, veçanërisht:

  • Inteligjencën artificiale (IA): Burnham kërkon rregulla ndërkombëtare për përdorimin e IA-së, ndërsa Trump kundërshton një sistem të tillë global.
  • Ishujt Chagos: Trump kritikoi marrëveshjen e Britanisë së Madhe për t’i kaluar Mauricit sovranitetin mbi ishujt, ku ndodhet baza e rëndësishme ushtarake amerikano-britanike Diego Garcia.

Trump e quajti marrëveshjen për ishujt “një marrëveshje të tmerrshme” dhe tha se Burnham duhet ta rishikojë atë.

Kryeministri britanik, Burnham tha gjithashtu se dëshiron të paraqesë një plan 10-vjeçar për Britaninë e Madhe, me synimin për ta ndryshuar imazhin e vendit pas shumë vitesh vështirësish pas Brexit-it. /

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