«Normal» i Ben Wheatley me Bob Odenkirk vjen në Britani: publikohet trailer-i i ri dhe datat e lançimit
Thrilleri aksion «Normal» i regjisorit Ben Wheatley, me Bob Odenkirk në rolin kryesor, po i afrohet publikimit në Mbretërinë e Bashkuar: siç njofton Get Your Comic On, Vertigo Releasing dhe Visions Home Video kanë shpallur datat e lançimit britanik dhe kanë publikuar trailer-in e ri të filmit.
Odenkirk luan «Ulysses», një sherif të përkohshëm në qytetin e vogël Normal, që fsheh një të kaluar të errët. Kur në qytet mbërrijnë vrasës të paguar të Yakuzas, të dërguar nga Tokioja, Ulysses zbulon se pas sipërfaqes së qetë të Normal-it thuajse të gjithë fshehin diçka.
Në kastin e filmit janë edhe Henry Winkler, Lena Headey, Jess McLeod, Ryan Allen, Billy MacLellan, Brendan Fletcher, Reena Jolly dhe Peter Shinkoda. «Normal» do të debutojë në platformat digjitale më 19 tetor 2026 — përfshirë Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube Movies, Rakuten dhe EE TV — ndërsa edicioni 4K UHD, Blu-ray dhe DVD del më 9 nëntor.
Edicioni koleksionist 4K vjen me materiale shtesë: kartolina arti të dizajnuara nga vetë Wheatley, poster të kthyeshëm, featurette-in e xhirimeve «A Town Called Normal», komentin e regjisorit dhe një seancë pyetje-përgjigjeje me Odenkirk dhe Wheatley në Londër.
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