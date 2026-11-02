Northwood Space mbledh 375 milionë dollarë për rrjetin tokësor që lidh satelitët me Tokën
Startup-i i infrastrukturës hapësinore vlerësohet 2 miliardë dollarë, më pak se nëntë muaj pas raundit të mëparshëm prej 100 milionë dollarësh
Kompania e infrastrukturës hapësinore Northwood Space njoftoi të hënën se ka mbyllur një raund financimi Series C prej 375 milionë dollarësh, i cili e vlerëson kompaninë në 2 miliardë dollarë, siç njofton TechCrunch. Raundi u bashkëdrejtua nga Andreessen Horowitz dhe DFJ Growth, me pjesëmarrjen e Alpine Space Ventures, Washington Harbour Partners, Stepstone Activate dhe In-Q-Tel, ndërsa një linjë kredie shumëvjeçare nga HSBC Innovation Banking do të mbështesë kapitalin qarkullues dhe zgjerimin e rrjetit.
E themeluar në vitin 2022, Northwood ndërton antena, softuerë dhe teknologji që ndihmojnë satelitët të komunikojnë më mirë me Tokën. Bashkëthemeluesja dhe drejtuesja ekzekutive e kompanisë është Bridgit Mendler. Projektimin dhe prodhimin e antenave modulare kompania e bën vetë në Torrance të Kalifornisë: antenat Portal me varg fazor shërbejnë për komandimin dhe kontrollin e satelitëve, ndërsa pjatat Prism përdoren për transmetimin e të dhënave me kapacitet të lartë.
Raundi i ri vjen më pak se nëntë muaj pas Series B prej 100 milionë dollarësh në janar, i bashkëdrejtuar gjithashtu nga Andreessen Horowitz, si dhe pas një kontrate prej afro 50 milionë dollarësh me Forcën Hapësinore të SHBA-së për modernizimin e rrjetit të kontrollit të satelitëve të vendit. Që nga raundi i kaluar, kompania ka vendosur gjashtë pika shumëorbitale në dy kontinente dhe ka hapur një seli dhe fabrikë të re prej rreth 17 mijë metrash katrorë në Torrance, duke e zgjeruar mbi pesëfish sipërfaqen e prodhimit.
Sipas kompanisë, financimi do të përdoret për të përshpejtuar përmbushjen e kontratave ekzistuese, për punësime të reja dhe për ndërtimin e rrjetit global tokësor për klientë tregtarë, qeverinë amerikane dhe vendet aleate. Northwood thotë se synon pika me kapacitet mbi 100 gigabitë për sekondë në rajonet me kërkesë të lartë deri në fund të vitit 2027.
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