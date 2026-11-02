Omen AI blen Aquatic Labs për 16 milionë dollarë për sensorët që mbikëqyrin ujin ftohës të çipave
Qendrat amerikane të të dhënave përdorin 17 deri në 19 miliardë galonë ujë në vit për ftohjen e çipave — dhe konsumi pritet të trefishohet brenda pesë vjetësh
Startup-i Omen AI po blen rivalin Aquatic Labs në një marrëveshje prej 16 milionë dollarësh, e përbërë nga para dhe aksione, siç njofton TechCrunch. Të dyja kompanitë ndërtojnë sensorë që mbikëqyrin në kohë reale ujin dhe lëngjet ftohëse të qendrave të të dhënave, një treg që po zgjerohet me shpejtësi bashkë me bumin e inteligjencës artificiale.
Qendrat e të dhënave në SHBA përdorin çdo vit 17 deri në 19 miliardë galonë ujë për të ftohur çipat që nxehen gjatë punës, dhe kjo sasi pritet të trefishohet brenda pesë vjetësh, sipas Water Foundation. Sot, kontrolli i lëngjeve ftohëse bëhet duke dërguar mostra në laborator, një proces që zgjat disa ditë. Omen, e themeluar në vitin 2024, po ndërton një sensor në kohë reale që zbulon nëse valvulat po dështojnë apo nëse rritja e baktereve kërcënon të bllokojë qarkullimin e ujit. Kompania mblodhi 31 milionë dollarë në raundin Series A në qershor.
Dy teknologjitë plotësojnë njëra-tjetrën: sensorët e Omen kërkojnë elementët në ujë, ndërsa sensori i Aquatic Labs mat alkalinitetin e tij. Drejtuesi i Aquatic Labs, Allan Adams, i cili bëhet drejtori shkencor i kompanisë së bashkuar, i tha TechCrunch se kombinimi jep “një pamje shumë më të pasur të ujit dhe të lëngut”. Adams, fizikan i trajnuar në MIT, u njoh me themeluesin e Omen, Zach Laberge, përmes një investitori të fushës së filtrimit.
Vlera e shtuar është koha e funksionimit: kur sistemi i lëngjeve del jashtë kontrollit, operatorët zakonisht e hedhin ujin për të mos rrezikuar pajisjet e shtrenjta, duke ndërprerë punën deri në rikthimin e sistemit. Sensorët e parë të Omen do të mbikëqyrin deri në fund të vitit çipa me fuqi 250 deri në 300 megavatë, me vlerë 5 deri në 7 miliardë dollarë, ndërsa kompania synon 1 gigavatë deri në fund të vitit 2027. Sensori i integruar i dy teknologjive pritet të dalë në treg në fillim të vitit të ardhshëm.
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