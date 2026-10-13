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Politika

“Nuk kishte studentë”- Eksperti i sigurisë: Nuk kishte asnjë element demokratik në protestën e sotme! E pamë më 1997&

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Nuk kishte asnjë element demokratik

Eksperti i sigurisë, Faik Basha, deklaroi se në protestën e sotme “nuk kishte asnjë element demokratik”.

Sipas tij, në protestën e sotme të studentëve nuk kishte studentë.

“Nuk kishte studentë në protestë… Aty ka edhe elementë që janë studentë, ka edhe zotërinj nga 60 vjeç që mund të kenë qenë studentë, por nuk po flasim për lëvizje studentore. Në protestën e sotme nuk kam parë asnjë element demokratik të të protestuarit dhe të kërkimit të të drejtave”, tha Basha në studion e “Off the Record”, në A2CNN.

Basha shtoi:

“Unë nuk jam për të shkatërruar institucionet sepse i kemi të përbashkëta. E pamë në 1997 si futeshin nëpër ministri”.

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