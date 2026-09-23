NXT, 22 shtator: Kthimi i Dusty Rhodes Tag Team Classic dhe rezultatet kryesore
Shfaqja e WWE NXT më 22 shtator në Performance Center të Orlandos shënoi rikthimin e Dusty Rhodes Tag Team Classic dhe solli një seri përballjesh të rëndësishme për renditjen në brand. Në kartë pati ndeshje tag team, përplasje individuale dhe ndërhyrje që vendosën rivalitete e të ardhmeve për tituj.
Sipas Bleacher Report, rezultatet kryesore të mbrëmjes ishin: Noam Dar dhe Romeo Moreno fituan ndaj Los Americanos për të kaluar në raundin tjetër të Dusty Classic; Skylar Raye mposhti Kali Armstrong me ndihmën e ndërhyrjes së Reina Vulcan; Thea Hail dhe La Catalina mposhtën Zaria dhe Kelani Jordan; The Creed Brothers fituan ndaj Harley Riggins dhe Jax Presley; ndërsa skuadra BirthRight doli fitimtar kundër bashkëpunimit të Zilla Fatu me Sean Legacy dhe EK Prosper. Gjithashtu pati një segment verbal që u shtua në tension mes Cruz Montana dhe Dion Lennox që përfundoi në një përplasje fizike.
Ndeshja e Dusty Classic mes Noam/Romeo dhe Los Americanos nisi me ritëm të lartë; luchadorët morën avantazhin e hershëm, por Dar e Moreno arritën të riktheheshin përmes disa goditjeve dhe kombinimeve aty-këtu, duke vendosur fitoren përmes një kombinimi të Noamit në finale. Takimi tregoi momente atletike të spikatura, por drejtimi u ndal pak në pjesën përfundimtare, ku një edhe dorë e fortë finale do të kishte përmirësuar rrjedhën.
Dueli midis Kali Armstrong dhe Skylar Raye doli i përçarë: Raye humbi rrjedhën e performancës në disa raste, ndërsa ndërhyrja e Reina Vulcan vendosi rezultatin duke i lejuar Rayet të fitojë me pin. Segmenti u kritikua për ekzekutim të dobët dhe për faktin se Raye duket ende e papërgatitur për rolin që i është dhënë në ekran.
Në pjesën tjetër të programit, Thea Hail fitoi ndaj Zaria pas një kthesë të F5 në një Jackknife pin, çka e vendos Hailin në një pozicion sfidues për titullin. The Creed Brothers fituan shpejt ndaj Riggins dhe Presley me një Double Elevated Powerbomb, ndërsa takimi mes BirthRight dhe trio-s së Zilla u karakterizua nga dominimi i Zilla në fazat e hershme dhe një përfundim me një roll-up të Uriah Connors që i dha fitoren BirthRight; pas takimit pati edhe përplasje jashtë ringut midis Lexis King dhe Zilla.
Përmbledhtas, nata solli momente të mira për turneun dhe disa prurje të reja që duhet të zhvillohen më tej, por pati edhe segmente që u dukën të nxituara ose të dobëta në ekzekutim. Bleacher Report thekson se ndër fituesit më të spikatur për të ndjekur më tej janë Romeo dhe Noam si kandidate që mund të shfaqen fuqishëm në fazat e ardhshme të Dusty Classic.
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