OpenAI kundërpadit Apple-n: e akuzon për vjedhje sekretesh tregtare dhe kërcënim të furnizuesve të pajisjeve
Krijuesi i ChatGPT depozitoi të premten kundërpaditë në gjykatën federale të Kalifornisë, duke përshkallëzuar betejën ligjore që Apple nisi në korrik për teknologjinë e pajisjeve të ardhshme
OpenAI ka ngritur të premten një padi të re kundër Apple, duke e akuzuar gjigantin e teknologjisë se i ka vjedhur sekretet tregtare dhe se po i bllokon qasjen te furnizuesit e pajisjeve, siç njofton Reuters duke cituar raportimin e Financial Times.
Sipas raportimit, krijuesi i ChatGPT depozitoi kundërpaditë në gjykatën federale të Kalifornisë, duke thënë se Apple kërkon të “konkurrojë në mënyrë të pandershme me çdo mjet të mundshëm” dhe se po i detyron e kërcënon furnizuesit që punojnë edhe me OpenAI-n. OpenAI thotë gjithashtu se praktikat e punësimit të Apple janë krijuar për t’i “kurthuar” punonjësit dhe për t’i penguar të punojnë në teknologjinë e konkurrentëve.
Kundërpadia është zhvillimi më i ri i betejës që nisi në korrik, kur Apple paditi OpenAI-n dhe dy ish-punonjës, duke pretenduar përvetësim të sekreteve të saj tregtare në dobi të hyrjes së OpenAI-t në pajisjet për konsumatorë — pretendime që OpenAI i ka mohuar. Në tetor OpenAI kishte thënë se një punonjës që ishte kthyer te Apple kishte dërguar në llogari personale mbi 100 dosje konfidenciale për pajisje ende të paprezantuara; Apple u përgjigj se hetimi i saj nuk kishte gjetur informacion konfidencial të OpenAI-t.
Përplasja lidhet me ambiciet e OpenAI-t për pajisje personale pas blerjes vitin e kaluar të kompanisë “io” të ish-dizajnuesit të Apple, Jony Ive. Apple ka kërkuar urdhër paraprak ndalimi dhe ka fituar qasje të zgjeruar në prova; çështja fillestare pritet të shkojë në gjyq më 19 korrik 2027. Të dyja kompanitë nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për koment.
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