Berisha nga Kamza: Buxheti 2027 i turpshëm, vetëm nga investimet do të vidhen 1.8 miliardë euro
Nga Kamza, kryetari i PD-së Sali Berisha e cilësoi buxhetin 2027 si të turpshëm dhe për vjedhjen e shqiptarëve, duke thënë se opozitës i është shtuar një opozitë e re e dalë nga protestat dhe duke bërë thirrje për bashkim kundër Ramës.
Nga Kamza, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, iu drejtua qytetarëve me tone të ashpra kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, siç njofton Shqiptarja.com. Fjalimi i tij u përqendrua te buxheti i vitit 2027, të cilin ai e cilësoi si një dokument që, sipas tij, nuk i shërben qytetarëve, por interesave të pushtetit.
Berisha e quajti buxhetin 2027, të miratuar një ditë më parë në Kuvend, “të turpshëm” dhe akuzoi qeverinë për vjedhje masive të parave publike. Sipas tij, buxheti është “për vjedhjen e shqiptarëve” dhe vetëm nga investimet do të vidhen jo më pak se 1.8 miliardë euro.
Kryedemokrati pretendoi se nga 60 miliardë euro buxhet, vetëm 20 miliardë janë të ardhura, ndërsa 40 miliardë janë borxhe, duke shtuar se buxheti, sipas tij, u merr paratë shqiptarëve. Ai u ndal edhe te qeverisja e tij e dikurshme, duke kujtuar se në vitin 2013, kur ishte kryeministër, sipas fjalëve të tij, nuk kishte “asnjë tender pa garë”.
Berisha foli edhe për protestat e fundit, të cilat i cilësoi të rëndësishme për demokracinë. Ai tha se opozitës aktuale i është shtuar një “opozitë e re”, e dalë nga protestat, duke e parë këtë si një zhvillim që forcon zërin qytetar kundër qeverisë.
Në mbyllje, ai u bëri thirrje të gjitha forcave opozitare të bashkohen, duke përmendur si shembull Serbinë, ku sipas tij opozita u bashkua kundër Aleksandar Vuçiçit. Berisha kërkoi bashkim kundër Ramës, të cilin e quajti “kriminel dhe hajdut”.
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