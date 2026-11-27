Satler: Mali i Zi nuk është aspak afër përsosmërisë, por ka arritur përparim të jashtëzakonshëm
Shefi i Delegacionit të BE-së në Mal të Zi, Johan Satler, tha në Diskurset e Petrovacit se vendi ndodhet para një mundësie historike, por anëtarësimi nuk është i garantuar dhe nuk do të ketë "çek bosh".
Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Johan Satler, vlerësoi se Mali i Zi ndodhet para një mundësie historike, por paralajmëroi se përparimi i arritur në integrimet evropiane nuk do të thotë se puna ka përfunduar, as se anëtarësimi është i garantuar. “Mali i Zi nuk është aspak afër përsosmërisë. Detyra jonë nuk është të kërkojmë përsosmëri”, tha Satler në Diskurset e Petrovacit, siç njofton Vijesti, në takimin që mblodhi përfaqësues të komunitetit akademik, diplomatë dhe ekspertë ndërkombëtarë.
Sipas raportimit të Vijesti, Satler kujtoi se asnjë shtet që i është bashkuar Bashkimit Evropian nuk ka qenë pa probleme, reforma të papërfunduara dhe sfida politike. Ai theksoi se gjatë viteve të fundit është arritur përparim i jashtëzakonshëm në shumë fusha, përfshirë të drejtat themelore, luftën kundër krimit të organizuar dhe funksionimin e institucioneve, por vuri në dukje dobësitë në efikasitetin e administratës publike dhe në zbatimin e ligjeve, si dhe mosmarrëveshjet politike që mund t’i ngadalësojnë reformat.
Satler theksoi veçanërisht se Mali i Zi nuk do të marrë “çek bosh” për anëtarësim dhe se mbyllja e përkohshme e kapitujve negociues nënkupton monitorim të vazhdueshëm të reformave dhe mundësi rihapjeje të çështjeve në rast regresi. Sipas tij, priten edhe mekanizma më të rreptë monitorimi pas anëtarësimit, ndërsa Mali i Zi në këtë kuptim mund të bëhet model për zgjerimet e ardhshme të Bashkimit Evropian.
“Mali i Zi definitivisht arrin më shumë sesa prisnim”, tha Satler, duke shprehur optimizëm se negociatat mund të përfundojnë deri në fund të vitit, me vërejtjen se rezultati përfundimtar varet edhe nga pëlqimi i të 27 shteteve anëtare. Në të njëjtin takim, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Fakultetin e Shkencave Politike në Zagreb, Dejan Joviq, tha se “topi tani është disi në fushën e Bashkimit Evropian”, duke vlerësuar se Mali i Zi duket i gatshëm për anëtarësim dhe se shumica e shteteve anëtare e mbështesin zgjerimin, ndërsa pengesat mund të vijnë nga shtete të veçanta, veçanërisht në kontekstin e çështjeve dypalëshe mes Malit të Zi dhe Kroacisë.
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