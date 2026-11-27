Brazili i përgjigjet Macronit: e quajti mishin tonë “të dopuar”, deklarata përhap dezinformim
Qeveria braziliane tha se i vjen keq për deklaratën e presidentit francez Emmanuel Macron, i cili e quajti mishin brazilian "të dopuar" ndërsa festoi kufizimet e Bashkimit Evropian për importet, dhe se deklarata bie ndesh me provat teknike e shkencore.
Brazili thotë se i vjen keq për deklaratën e presidentit francez Emmanuel Macron, i cili e quajti mishin brazilian “të dopuar”, siç njofton BBC. Macron e bëri komentin të mërkurën, gjatë një takimi me përfaqësues të sindikatave të fermerëve, ku festoi kufizimet e Bashkimit Evropian për importet e mishit dhe shpendëve brazilianë, në fuqi që nga shtatori.
Në deklaratën e saj, qeveria braziliane tha se fjalët e Macronit “përhapin dezinformim dhe bien ndesh me provat teknike e shkencore gjerësisht të disponueshme për prodhimin e proteinave shtazore në Brazil”. Mosmarrëveshja është pjesë e përplasjes tregtare mes BE-së dhe Mercosur-it, bllokut tregtar të Amerikës së Jugut: Brukseli ndaloi mishin, shpendët dhe produkte të tjera shtazore braziliane për shkak të përdorimit të antimikrobikëve në blegtori.
Në mbrojtje të vetën, Brazili tha se i furnizon BE-në me proteina shtazore prej dekadash dhe se eksporton mish në 177 tregje. Sipas qeverisë në Brazilia, vendi ka një sistem rigoroz kontrolli sanitar, të konfirmuar edhe nga një audit i fundit evropian, dhe respekton kërkesa të rrepta mjedisore. Vetëm në tregun e BE-së, eksportet braziliane të mishit të viçit arritën rreth 1.84 miliardë dollarë në vitin 2025, sipas ministrisë braziliane të Bujqësisë.
Macron, në fjalën hapëse të takimit me përfaqësuesit e bujqësisë në Pallatin Élysée, tha se ishte “krenar për luftën që udhëhoqëm” kundër Mercosur-it. “Dhe mishi ‘i dopuar’, nëse mund ta them kështu, ose më saktë mishi nga vendet e Mercosur-it, sidomos Brazili, që mbërrinte në portet tona dhe hynte në tregjet tona pa respektuar rregullat tona, në fund u ndalua”, tha ai.
Brazili shprehu shqetësim për “natyrën qartësisht politike” të kufizimeve të fundit të BE-së dhe i kërkoi Francës ta rishikojë qëndrimin “në dritën e provave shkencore”. Duke theksuar se partneriteti me Francën është i rëndësishëm, Brazilia nënvizoi se, përballë presioneve proteksioniste, duhet të mbizotërojnë interesat më të mira të marrëdhënies dypalëshe, të udhëhequra gjithmonë nga respekti dhe reciprociteti i ndërsjellë.
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