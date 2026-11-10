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Kronika

Operacioni i Veliajt në këmbë, Ndreca sërish letër Burgjeve: Verifikoni dokumentacionin mjekësor brenda ditës

Avokati i ish-kryebashkiakut kërkon nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve verifikimin e dorëzimit të kartelës mjekësore, pasi nga burgu i Fierit ende nuk ka marrë përgjigje.

· 2 min lexim
nga Gjykata

Avokati Plarent Ndreca, mbrojtësi i ish-kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, i është drejtuar sërish sot Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për operacionin në këmbë që Veliaj duhet t’i nënshtrohet, siç njofton Shqiptarja.com. Veliaj, i cili ndodhet në paraburgim, ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale për një tumor në këmbë, ndërsa me vendim të Gjykatës së Posaçme (GJKKO) operacioni duhet të kryhet në një spital privat.

Sipas Shqiptarja.com, Ndreca ka marrë një përgjigje për letrën e tij të 7 nëntorit, në të cilën i është bërë e ditur se zbatohet mbrojtja e të dhënave personale dhe se kartela mjekësore e Veliajt administrohet nga burgu i Fierit (IEVP Fier). Në atë letër, avokati kishte kërkuar kopje të dokumentacionit mjekësor që mbahet nga shërbimi shëndetësor i IEVP Fier, si dhe informacion mbi shërbimin specialist që do të kryejë operacionin dhe vendin ku do të realizohet ndërhyrja.

Por, siç njofton Shqiptarja.com, nga burgu i Fierit ende nuk ka ardhur asnjë përgjigje. Për këtë arsye, në letrën e sotme Ndreca i ka kërkuar Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve që të verifikojë brenda ditës dorëzimin e dokumentacionit dhe ta informojë me shkresë zyrtare, duke paralajmëruar se vonesa ose mosdorëzimi i pajustifikuar do të ndiqen para ligjit.

Avokati ka vënë në dukje se kanë kaluar 3 ditë dhe institucioni nuk duhet të qëndrojë pasiv përballë një çështjeje që lidhet drejtpërdrejt me shëndetin e të paraburgosurit. Ai thekson se ekipi i mjekëve dhe struktura shëndetësore janë gati ta kryejnë operacionin sapo dokumentacioni mjekësor të vihet në dispozicion.

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