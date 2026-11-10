Lufta kundër kanabisit, Demo: Operacionet e përbashkëta me Guardia di Finanza kanë dhënë rezultate konkrete
Ministri i Brendshëm, Ervin Demo, vlerësoi bashkëpunimin me partnerët italianë, duke theksuar se operacionet e përbashkëta janë rritur me mbi 52%. Ai nënvizoi se lufta kundër krimit të organizuar kërkon më shumë koordinim dhe përdorimin e teknologjive të reja.
Gjatë një konference të përbashkët me partnerët italianë të Guardia di Finanza, ku u prezantuan rezultatet e operacioneve kundër kultivimit të lëndëve narkotike, Demo bëri të ditur se vëzhgimi nga ajri ka nisur që në muajin maj, duke e cilësuar bashkëpunimin me palën italiane si të shkëlqyer.
“Ka një besim reciprok institucional për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar. Progres-raporti i fundit i Komisionit Europian evidenton bashkëpunimin. Operacionet e përbashkëta me partnerët janë rritur më shumë se 52 për qind”, u shpreh Demo.
Ai theksoi se rezultatet e këtij bashkëpunimi janë konkretizuar edhe përmes sekuestrimit të pasurive kriminale, ndërsa shtoi se treguesi më i rëndësishëm i suksesit të institucioneve mbetet siguria që ndiejnë qytetarët.
“Lufta kundër krimit është detyrim ndaj qytetarëve, që presin nga ne mbrojtje”, tha Demo.
Ministri nënvizoi gjithashtu nevojën për intensifikimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, duke argumentuar se grupet kriminale po përshtaten me zhvillimet teknologjike dhe ndryshojnë vazhdimisht mënyrat e tyre të veprimit.
Sipas tij, përballja me këto fenomene kërkon jo vetëm më shumë koordinim mes institucioneve, por edhe përshtatjen e metodave dhe mjeteve të luftës kundër krimit.
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