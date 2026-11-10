🌧️
Tiranë 16°C · Shi i lehtë 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,550 ▲2.35%
DOW 52,390 ▲2.15%
NASDAQ 25,253 ▲2.74%
NAFTA 85.22 ▼1.88%
ARI 4,084 ▼0.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $74,222 ▼ -0.91% ETH $2,088 ▼ -1.75% XRP $1.0785 ▼ -2.03% SOL $84.7000 ▼ -2.45%
S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 85.22 ▼1.88 % ARI 4,084 ▼0.74 % S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 85.22 ▼1.88 % ARI 4,084 ▼0.74 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
Itali, Prokuroria kërkon 24 vite burg për autorin që ekzekutoi shqiptarin Fatos Cenaj Seagate prezanton FireCuda Forge: disku që bashkon shpejtësinë e SSD-së me kapacitetin e HDD-së Raportimi në Kuvend / SPAK kërkon psikolog dhe intervistat me dëshmitarët! Investime edhe për kasaforta e grirëse letrash Lufta kundër kanabisit, Demo: Operacionet e përbashkëta me Guardia di Finanza kanë dhënë rezultate konkrete BE: Komisioni evropian publikon udhëzime të reja për emergjencat, qytetarët të përgatiten për 72 orët e para të krizës
Menu
Politika

Lufta kundër kanabisit, Demo: Operacionet e përbashkëta me Guardia di Finanza kanë dhënë rezultate konkrete

· 2 min lexim
Operacionet e përbashkëta me

Ministri i Brendshëm, Ervin Demo, vlerësoi bashkëpunimin me partnerët italianë, duke theksuar se operacionet e përbashkëta janë rritur me mbi 52%. Ai nënvizoi se lufta kundër krimit të organizuar kërkon më shumë koordinim dhe përdorimin e teknologjive të reja.

Gjatë një konference të përbashkët me partnerët italianë të Guardia di Finanza, ku u prezantuan rezultatet e operacioneve kundër kultivimit të lëndëve narkotike, Demo bëri të ditur se vëzhgimi nga ajri ka nisur që në muajin maj, duke e cilësuar bashkëpunimin me palën italiane si të shkëlqyer.

“Ka një besim reciprok institucional për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar. Progres-raporti i fundit i Komisionit Europian evidenton bashkëpunimin. Operacionet e përbashkëta me partnerët janë rritur më shumë se 52 për qind”, u shpreh Demo.

Ai theksoi se rezultatet e këtij bashkëpunimi janë konkretizuar edhe përmes sekuestrimit të pasurive kriminale, ndërsa shtoi se treguesi më i rëndësishëm i suksesit të institucioneve mbetet siguria që ndiejnë qytetarët.

“Lufta kundër krimit është detyrim ndaj qytetarëve, që presin nga ne mbrojtje”, tha Demo.

Ministri nënvizoi gjithashtu nevojën për intensifikimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, duke argumentuar se grupet kriminale po përshtaten me zhvillimet teknologjike dhe ndryshojnë vazhdimisht mënyrat e tyre të veprimit.

Sipas tij, përballja me këto fenomene kërkon jo vetëm më shumë koordinim mes institucioneve, por edhe përshtatjen e metodave dhe mjeteve të luftës kundër krimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu