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Serbia

REM-i ia ndalon Kuririt “Dnevnikun” për një ditë dhe “Vestit” për dy ditë, Prva-s i ndalohen reklamat për një ditë

Këshilli i REM-it mori vendimet në seancën e sotme në Beograd, pas procedurave për shkelje të Ligjit për mediat elektronike dhe të Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

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Këshilli i Organit Rregullator për Mediat Elektronike (REM) në Serbi, në seancën e sotme, të shtatën, që nisi në orën 10:00 në Beograd, me shumicë votash i shqiptoi televizionit Kurir masën e ndalimit të transmetimit të emisionit “Dnevnik” për një ditë dhe të emisionit “Vesti” për dy ditë, për shkelje të Ligjit për mediat elektronike dhe të Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të njeriut — siç njofton N1 dhe siç raporton Danas.

Procedura ndaj Kuririt lidhej me transmetime të fundit të shtatorit dhe të 7 tetorit. Përfaqësuesi ligjor i Kuririt, Zvonko Ranković, kundërshtoi në seancë duke thënë se REM-i nuk ua kishte dorëzuar ankesën as planin e mbikëqyrjes dhe akuzoi rregullatorin se sanksionon vetëm një pjesë të tregut mediatik, ndërsa televizionet ndërkufitare mbeten jashtë rrezes së rregullimit — sipas raportimit të agjencisë Tanjug, të cituar nga NS Uživo.

Në të njëjtën seancë, televizionit Prva iu ndalua reklamimi për një ditë. Përfaqësuesi i saj, avokati Slobodan Kremenjak, tha se ankesa lidhet me emisionin “Dan na dan”, i cili nuk transmetohet më në atë televizion dhe ishte hequr nga programi para nisjes së procedurës.

Televizioni V5 nga Valjeva mori masë paralajmëruese për një gabim të paqëllimshëm, lidhur me ritransmetimin e emisionit “Specijal” të Informer TV.

Në rendin e ditës së seancës ishte edhe procedura ndaj Informerit, mbështetësit e të cilit u mblodhën para selisë së REM-it; ndalimi shtatëditor i emisionit “Prve info” të Informerit ka hyrë në fuqi sot.

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