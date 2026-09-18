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Ëmbëlsira

Oshaf i Gjirokastrës — pudingu tradicional shqiptar me qumësht deleje dhe fiq të thatë

Një nga ëmbëlsirat më të dashura të jugut të Shqipërisë: puding i pjekur në furrë me qumësht deleje, fiq të thatë dhe kanellë — i thjeshtë, i butë dhe i mbushur me shije.

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Oshafi është një ëmbëlsirë tradicionale shqiptare që vjen nga qyteti historik i Gjirokastrës, në jug të Shqipërisë. Është një puding i pjekur në furrë, i përgatitur tradicionalisht me qumësht deleje, fiq të thatë, sheqer dhe kanellë. Receta është trashëguar brez pas brezi në familjet gjirokastrite dhe shpesh shërbehet si trajtim i veçantë për mysafirët. Mund të shërbehet i ngrohtë, në temperaturë ambienti apo i ftohtë.

Përbërësit (për 4 porcione)

  • 600 ml qumësht deleje (si zëvendësues mund të përdoret qumësht lope i plotë)
  • 120 g fiq të thatë
  • 200 g sheqer
  • kanellë pluhur për spërkatje
  • një maje kripë

Hapat e përgatitjes

  1. Lani fiqtë e thatë dhe pritini në copa të vogla.
  2. Në një enë të madhe përziejeni qumështin me sheqerin derisa sheqeri të tretet plotësisht.
  3. Shtoni fiqtë e copëtuar, përziejini mirë dhe lërini disa minuta të zbuten në qumësht.
  4. Ngrohni furrën në 180°C.
  5. Hidhni përzierjen në tasa të vegjël rezistentë ndaj nxehtësisë (ramekin).
  6. Pjekini 20–25 minuta, derisa pudingu të trashësohet dhe sipërfaqja të nisë të marrë ngjyrë të artë.
  7. Hiqini nga furra, lërini të ftohen pak dhe spërkatini me kanellë pluhur para shërbimit.
  8. Oshafi mund të shërbehet i ngrohtë, në temperaturë ambienti ose i ftohtë nga frigoriferi.

Koha e përgatitjes: ~10 minuta. Koha e pjekjes: 20–25 minuta. Porcione: 4.

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