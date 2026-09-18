Oshaf i Gjirokastrës — pudingu tradicional shqiptar me qumësht deleje dhe fiq të thatë
Një nga ëmbëlsirat më të dashura të jugut të Shqipërisë: puding i pjekur në furrë me qumësht deleje, fiq të thatë dhe kanellë — i thjeshtë, i butë dhe i mbushur me shije.
Oshafi është një ëmbëlsirë tradicionale shqiptare që vjen nga qyteti historik i Gjirokastrës, në jug të Shqipërisë. Është një puding i pjekur në furrë, i përgatitur tradicionalisht me qumësht deleje, fiq të thatë, sheqer dhe kanellë. Receta është trashëguar brez pas brezi në familjet gjirokastrite dhe shpesh shërbehet si trajtim i veçantë për mysafirët. Mund të shërbehet i ngrohtë, në temperaturë ambienti apo i ftohtë.
Përbërësit (për 4 porcione)
- 600 ml qumësht deleje (si zëvendësues mund të përdoret qumësht lope i plotë)
- 120 g fiq të thatë
- 200 g sheqer
- kanellë pluhur për spërkatje
- një maje kripë
Hapat e përgatitjes
- Lani fiqtë e thatë dhe pritini në copa të vogla.
- Në një enë të madhe përziejeni qumështin me sheqerin derisa sheqeri të tretet plotësisht.
- Shtoni fiqtë e copëtuar, përziejini mirë dhe lërini disa minuta të zbuten në qumësht.
- Ngrohni furrën në 180°C.
- Hidhni përzierjen në tasa të vegjël rezistentë ndaj nxehtësisë (ramekin).
- Pjekini 20–25 minuta, derisa pudingu të trashësohet dhe sipërfaqja të nisë të marrë ngjyrë të artë.
- Hiqini nga furra, lërini të ftohen pak dhe spërkatini me kanellë pluhur para shërbimit.
- Oshafi mund të shërbehet i ngrohtë, në temperaturë ambienti ose i ftohtë nga frigoriferi.
Koha e përgatitjes: ~10 minuta. Koha e pjekjes: 20–25 minuta. Porcione: 4.
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