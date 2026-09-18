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Ëmbëlsira

Ekler me çokollatë dhe krem vaniljeje — ëmbëlsira klasike franceze

Petë të buta me brumë të skuqur, të mbushura me krem delikat vaniljeje dhe të lyera me çokollatë të errët — ëmbëlsira franceze që nuk dështon kurrë.

· 2 min lexim
Ekler me çokollatë dhe krem vaniljeje

Ekleri është një nga ëmbëlsirat më të famshme franceze: petë të lehta me brumë profiterolash (pâte à choux), të mbushura me krem të ëmbël dhe të mbuluara me glazurë çokollate. Edhe pse duket elegante, receta përgatitet lehtë në shtëpi me pak praktikë.

PËRBËRËSIT

Për brumin:

  • 125 ml ujë
  • 125 ml qumësht
  • 100 g gjalpë
  • 1 majë luge çaji kripë
  • 150 g miell
  • 4 vezë (në temperaturën e dhomës)

Për kremin e vaniljes:

  • 500 ml qumësht
  • 1 bisht vaniljeje (ose 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje)
  • 4 të verdha veze
  • 100 g sheqer
  • 40 g niseshte misri
  • 50 g gjalpë

Për glazurën:

  • 150 g çokollatë e errët
  • 80 ml krem panna

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Ngroh furrën në 200°C dhe shtro një tepsi me letër pjekjeje.
  2. Në një tenxhere zje ujë, qumësht, gjalpë dhe kripën. Kur vlon, hiq nga zjarri dhe shto miellin menjëherë, duke e përzier fort derisa brumi të shkëputet nga anët.
  3. Kthe tenxheren në zjarr të ulët dhe trazo 1–2 minuta që të thahet. Lëre të ftohet pak.
  4. Shto vezët një nga një, duke i trazuar mirë pas çdo veze, derisa brumi të bëhet i butë dhe me shkëlqim.
  5. Fut brumin në qese pastiçerie me grykë të rrumbullakët dhe formo shirita 8–10 cm në tepsi.
  6. Piq 20–25 minuta derisa të fryhen dhe të marrin ngjyrë ari. Mos e hap furrën gjatë pjekjes. Lëri të ftohen plotësisht.
  7. Për kremin: nxehe qumështin me vaniljen. Në një tas rrah të verdhat me sheqerin dhe niseshten, shto qumështin e nxehtë pak nga pak, kthe në zjarr dhe trazo derisa të trashet. Shto gjalpin, mbulo me film dhe lëre të ftohet.
  8. Mbush ekleret me krem me qese pastiçerie (nga dy vrima në fund të secilës petë).
  9. Për glazurën: shkrij çokollatën me kremin e nxehtë, trazo derisa të bëhet e lëmuar dhe lye majat e eklerëve. Lëri të ngrihen në frigorifer.

Koha e përgatitjes: 45 minuta | Koha e pjekjes: 25 minuta | Porcione: rreth 12 eklerë

KËSHILLA: Nëse eklerët zbuten pas një dite, ngrohi 5 minuta në furrë në 180°C para servirjes.

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