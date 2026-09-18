Ekler me çokollatë dhe krem vaniljeje — ëmbëlsira klasike franceze
Petë të buta me brumë të skuqur, të mbushura me krem delikat vaniljeje dhe të lyera me çokollatë të errët — ëmbëlsira franceze që nuk dështon kurrë.
Ekleri është një nga ëmbëlsirat më të famshme franceze: petë të lehta me brumë profiterolash (pâte à choux), të mbushura me krem të ëmbël dhe të mbuluara me glazurë çokollate. Edhe pse duket elegante, receta përgatitet lehtë në shtëpi me pak praktikë.
PËRBËRËSIT
Për brumin:
- 125 ml ujë
- 125 ml qumësht
- 100 g gjalpë
- 1 majë luge çaji kripë
- 150 g miell
- 4 vezë (në temperaturën e dhomës)
Për kremin e vaniljes:
- 500 ml qumësht
- 1 bisht vaniljeje (ose 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje)
- 4 të verdha veze
- 100 g sheqer
- 40 g niseshte misri
- 50 g gjalpë
Për glazurën:
- 150 g çokollatë e errët
- 80 ml krem panna
HAPAT E PËRGATITJES
- Ngroh furrën në 200°C dhe shtro një tepsi me letër pjekjeje.
- Në një tenxhere zje ujë, qumësht, gjalpë dhe kripën. Kur vlon, hiq nga zjarri dhe shto miellin menjëherë, duke e përzier fort derisa brumi të shkëputet nga anët.
- Kthe tenxheren në zjarr të ulët dhe trazo 1–2 minuta që të thahet. Lëre të ftohet pak.
- Shto vezët një nga një, duke i trazuar mirë pas çdo veze, derisa brumi të bëhet i butë dhe me shkëlqim.
- Fut brumin në qese pastiçerie me grykë të rrumbullakët dhe formo shirita 8–10 cm në tepsi.
- Piq 20–25 minuta derisa të fryhen dhe të marrin ngjyrë ari. Mos e hap furrën gjatë pjekjes. Lëri të ftohen plotësisht.
- Për kremin: nxehe qumështin me vaniljen. Në një tas rrah të verdhat me sheqerin dhe niseshten, shto qumështin e nxehtë pak nga pak, kthe në zjarr dhe trazo derisa të trashet. Shto gjalpin, mbulo me film dhe lëre të ftohet.
- Mbush ekleret me krem me qese pastiçerie (nga dy vrima në fund të secilës petë).
- Për glazurën: shkrij çokollatën me kremin e nxehtë, trazo derisa të bëhet e lëmuar dhe lye majat e eklerëve. Lëri të ngrihen në frigorifer.
Koha e përgatitjes: 45 minuta | Koha e pjekjes: 25 minuta | Porcione: rreth 12 eklerë
KËSHILLA: Nëse eklerët zbuten pas një dite, ngrohi 5 minuta në furrë në 180°C para servirjes.
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