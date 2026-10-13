«Other Paths to God»: premiera botërore në Atlanta — pesë infermiere të terapisë intensive në qendër të një misteri prej 3 milionë dollarësh
Drama e re e Kelundra Smith, e frymëzuar nga bisedat me infermiere të Atlanta-s, po shfaqet në Horizon Theatre deri më 8 nëntor, me hapjen për shtyp më 16 tetor.
Një mister spitalor me pesë infermiere në qendër të dyshimit është premiera botërore që ka nisur këtë muaj në Atlanta. Sipas BroadwayWorld, drama «Other Paths to God» e dramaturges Kelundra Smith po shfaqet në Horizon Theatre Company, në lagjen Inman Park/Little Five Points, nga 9 tetori deri më 8 nëntor, ndërsa hapja për shtyp është caktuar më 16 tetor. Regjinë e mban Alexis Kulani Woodard.
Veprimi zhvillohet në repartin e terapisë intensive të qendrës imagjinare Morey Medical, ku zhdukja e 3 milionë dollarëve i kthen gishtat e akuzës drejt pesë infermiereve. Renée, infermierja përgjegjëse e sapokthyer nga një leje në rrethana të paqarta, Colleen, pranë një divorci pas një afere me një mjek, Rel, që përgatitet të adoptojë një fëmijë, Kai, më e reja e grupit, e zhytur në borxhe pasi u la në altar, dhe mbikëqyrësja Amy, që përpiqet ta mbajë skandalin nën kontroll, duhet të përballen njëkohësisht me presionin e repartit dhe me jetët e tyre personale.
Drama lindi nga bisedat e vërteta me gra të Atlanta-s. Ajo u porosit në vitin 2021 përmes programit New Georgia Woman Project: Black Women Speak të Horizon-it, që zhvillon vepra të reja të dramaturgeve me ngjyrë të frymëzuara nga biseda me gra në gjithë Georgia-n. Smith ka shpjeguar se temat që e prekën më shumë ishin puna dhe besimi, dhe se donte që pjesa të lëvizte me ritmin e një episodi drame mjekësore, por të mbetej thellësisht personale, duke shtruar pyetjen se sa e lidhim vlerën tonë me punën që bëjmë.
Në skenë ngjiten Tonia M. Jackson si Renée, Amer-Marie Woods si Colleen, Trevor Rayshay Perry si Rel, Kenedi Deal si Kai dhe Arizsia Staton si Amy, ndërsa Cheryl Booker luan zonjën Shorter, pacienten e urtë, ish-balerinë dhe infermiere. Smith vjen në këtë premierë pas suksesit të «The Wash», që mori pesë çmime Suzi Bass dhe katër çmime AUDELCO.
«Other Paths to God» është pjesë e formatit Rolling World Premiere të National New Play Network: pas Atlanta-s, produksioni udhëton në nëntor 2026 në Çikago, te Coalescence Theatre Project dhe Perceptions Theatre, dhe në vitin 2028 në Sacramento, te Celebration Theatre. Horizon Theatre është një sallë me 160 vende në 1083 Austin Avenue NE; biletat nisin nga 40 dollarë të mërkurave dhe të enjteve dhe 45 dollarë në fundjavë, ndërsa për studentët kushtojnë 20 dollarë.
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