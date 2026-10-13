Zëvendësuesit e Broadway-t në qendër të vëmendjes: «At This Performance…» feston 23 vjet me zërat e «Six» dhe «Midnight»
Aktorët që zakonisht presin në prapaskenë, gati për të hyrë në skenë në çdo moment, do të jenë protagonistët e mbrëmjes së 19 tetorit në New York. Seriali koncertal «At This Performance…», që prej më shumë se dy dekadash u jep zë standby-ve, understudy-ve dhe alternuesve të Broadway-t dhe Off-Broadway-t, feston 23-vjetorin në The Green Room 42, hapësira e shfaqjeve në katin e katërt të hotelit Yotel, siç njofton Playbill.
Mbrëmjen e prodhon dhe e prezanton drejtori i kastingut Stephen DeAngelis, ndërsa drejtimin muzikor e mban Jon Balcourt. Në skenë do të ngjiten Sara al-Bazali, standby për rolet e Veronica Sawyer dhe Heather Chandler në «Heathers The Musical» Off-Broadway; Jaylon C. Crump, understudy në «Midnight»; Sara Gallo, understudy për rolin e Céline Dion-it në «Titanique» në Broadway; dhe David R. Gordon, understudy në «A Walk on the Moon».
Listën e plotësojnë Devin Lewis nga «Heathers», Maggie Likcani — alternuese për tri mbretëresha njëherësh, Catherine Parr, Katherine Howard dhe Anne of Cleves, në «Six The Musical» — Emily N. Rudolph nga «The 25th Annual Putnam County Spelling Bee» dhe Alyssa Wray nga «Going Bacharach», ndërsa mysafire speciale e mbrëmjes do të jetë Ashlyn Combs. Secili prej tyre do të tregojë në këngë shkathtësinë që u kërkohet kur zëvendësojnë protagonistët, shoqëruar me anekdota nga prapaskenat.
Puna e këtyre aktorëve rrallë shihet nga publiku, por është vendimtare për vazhdimësinë e shfaqjeve: një understudy mund të mësojë disa role njëherësh dhe të njoftohet vetëm pak minuta para se perdja të ngrihet. Pikërisht këtë profesion të heshtur nderon «At This Performance…» që nga debutimi i tij në tetor 2003.
Shifrat e serialit flasin vetë: në 23 vjet, në skenën e tij kanë kaluar 1.425 standby, understudy dhe alternues, të cilët së bashku kanë mbuluar 6.818 role në 750 produksione të Broadway-t dhe Off-Broadway-t — një arkiv i gjallë i brezit të aktorëve që e mbajnë teatrin e New York-ut në këmbë çdo natë.
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