«The Steel Man» zbarkon Off-Broadway: u zbulua kasti i dramës së Cary Gitter-it në 59E59 Theaters
Drama e frymëzuar nga një histori e vërtetë për një të mbijetuar hungarez të Holokaustit dhe djalin e tij aktor hapet zyrtarisht më 8 nëntor në Nju Jork, nën regjinë e Joe Brancato-s, me Sam Guncler, Amanda Kristin Nichols dhe Leighton Samuels.
Drama «The Steel Man» e dramaturgut Cary Gitter mbërrin këtë vjeshtë Off-Broadway, në skenën e 59E59 Theaters në Manhattan. Siç njofton Playbill, produksioni i Penguin Rep Theatre ka zbuluar kastin e tij: shfaqjet nisin më 3 nëntor, hapja zyrtare është caktuar për 8 nëntor dhe sezoni i kufizuar mbyllet më 13 dhjetor.
E vendosur në Pittsburgh-un e viteve ’80 dhe e frymëzuar nga një histori e vërtetë, drama ndjek Jake Gellert-in, një aktor aspirant që jeton nën hijen e babait të tij Leo-s, emigrant hebre hungarez dhe i mbijetuar i Holokaustit. Leo, i mbetur peng i së shkuarës, kërkon hakmarrje për familjen që humbi, ndërsa Jake përpiqet të ndërtojë identitetin e tij dhe ta ndihmojë të atin të gjejë më në fund paqen.
Nën regjinë e Joe Brancato-s, Sam Guncler luan Leo-n, Leighton Samuels djalin e tij Jake, ndërsa Amanda Kristin Nichols interpreton Christine-n. Të tre aktorët rikthehen në të njëjtat role nga premiera botërore e veprës, që u dha në vitin 2024 në Stony Point të Nju Jorkut, në skenën e vetë Penguin Rep Theatre, ku Gitter është dramaturg rezident.
Ekipi krijues i produksionit newyorkez përfshin skenografët Christopher dhe Justin Swader, kostumografin Christian Fleming, ndriçuesin Ed McCarthy, kompozitorin dhe dizajnerin e tingullit Max Silverman, projeksionet e Brian Pacelli-t dhe rekuizitën e Buffy Cardoza-s; drejtoreshë kastingu është Jenn Haltman, ndërsa menaxher skene Isaac Goldman.
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