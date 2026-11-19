Pagat e magjistratëve, 6 ish-anëtarë të KPA-së i drejtohen Kushtetueses, kërkojnë shfuqizimin e ligjit të miratuar në shtator
Gjashtë ish-anëtarë të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e pjesshëm të ligjit për pagat e magjistratëve, duke kërkuar që efektet financiare të vlejnë edhe për ta.
Gjashtë ish-anëtarë të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) — Albana Shtylla, Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz dhe Sokol Çomo — i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese me kërkesë për shfuqizimin e pjesshëm të Ligjit 95/2026 për pagat e magjistratëve, të miratuar në shtator, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas njoftimit të Shqiptarja.com, ata kundërshtojnë dispozitat që i përjashtojnë ish-gjyqtarët e KPA-së nga efektet financiare të ndryshimit të pagës bazë të referimit. Sipas tyre, gjatë mandatit anëtarët e KPA-së kishin statusin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe duhet të përfitojnë nga ndryshimet e pagave për periudhën kur kanë qenë në detyrë.
Ish-anëtarët kërkojnë që efektet financiare të zbatohen në mënyrë prapavepruese nga 1 prilli 2023 dhe që kërkesa e tyre të bashkohet me çështjen e nisur më 21 shtator 2026 nga shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve kundër të njëjtit ligj, siç njofton Shqiptarja.com.
Gjykata Kushtetuese ka caktuar seancë publike për shqyrtimin e çështjes më 2 dhjetor 2026.
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